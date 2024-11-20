سلطة وادي الأردن و"الفاو" تبحثان تعزيز التعاون

وأكد الحيصة خلال اللقاء، أهمية الشراكة مع المنظمة، ودورها البارز في دعم مشاريع التنمية المستدامة، موضحا أن التركيز ينصب على تحسين إدارة الموارد المائية، وتشجيع الزراعة المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال تطبيق استراتيجيات مبتكرة لتحسين الإنتاجية الزراعية واستدامة البنية التحتية.
وشدد على أهمية التعاون لتطوير مشاريع تستهدف تحسين جودة المياه وإعادة استخدامها، ما يسهم في رفع كفاءة القطاع الزراعي وتعزيز الاقتصاد المحلي.
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