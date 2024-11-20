سلطة وادي الأردن و"الفاو" تبحثان تعزيز التعاون

الوكيل الإخباري- بحث أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة وممثل منظمة الأغدية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" المهندس نبيل عساف، سبل تعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون في تطوير وتنمية وادي الأردن، بما يواكب التحديات البيئية والمناخية التي تواجه المنطقة.

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وأكد الحيصة خلال اللقاء، أهمية الشراكة مع المنظمة، ودورها البارز في دعم مشاريع التنمية المستدامة، موضحا أن التركيز ينصب على تحسين إدارة الموارد المائية، وتشجيع الزراعة المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال تطبيق استراتيجيات مبتكرة لتحسين الإنتاجية الزراعية واستدامة البنية التحتية.