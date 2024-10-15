سلطة وادي الأردن: 128 مليون م3 سعة تخزين مشاريع الحصاد المائي

الوكيل الإخباري- قال امين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة ان وزارة المياه والري / سلطة وادي الاردن وتلبية للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بتطوير قطاع المياه تفعيل أليات الحصاد المائي لتنفيذ الرؤى الوطنية في التوسع بالحصاد المائي وتطوير الخبرات والمهارات في حصاد مياه الأمطار، والاستفادة المثلى منها عبر السدود الرئيسة التي تقع على الأحواض الأساسية وفي مواقع الحصاد المائي، المتمثلة بالحفائر والسدود الصحراوية والبرك تنفيذا للخطة الاستراتيجية لقطاع المياه 2023_2040 ورؤية التحديث الاقتصادي بهدف زيادة القدرة التخزينية في السدود والحفائر في مختلف مناطق الأردن لتطوير الواقع المعيشي والبيئي وايجاد فرص عمل من خلال تنفيذ مشاريع ريادية زراعية والتربية الحيوانية اضافة لمشاريع الاستثمارات السياحية وبما يحد من الفقر والبطالة في مختلف مناطق المملكة.

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وبين انه انطلاقا من الدور المناط بوزارة المياه والري بسلطتيها في توفير الاحتياجات المائية للشرب والزراعة والصناعة والسياحة ، فأن سلطة وادي الاردن تولي الحصاد المائي كل الاهتمام كونه أحد أهم المصادر المائية من خلال تفعيل الحصاد واستغلال مصادر المياه السطحية وانشاء السدود والبرك والحفائر وصيانتها بهدف تعظيم العوائد منه والاستفادة منه بأعلى درجة ممكنة لرفد هذا القطاع الحيوي باحتياجاته وزيادة كميات المياه المتوفرة من الامطار بجمعها في السدود شتاء ليتم الاستفادة منها خلال الصيف في المجالات المختلفة حتى يتمكن هذا القطاع من النهوض بمسؤولياته ذلك أن توفير مياه الشرب و الري من أهم التحديات والاولويات امام الوزارة.



واوضح المهندس الحيصة أن الأردن البالغة مساحته حوالي 97 ألف كم2 يقع منها حوالي 91% ضمن المناطق الجافة التي يتراوح معدلها السنوي للهطول ما بين 50-200 ملم وكذلك 2.9% من مساحة الأردن في المناطق شبه الجافة التي يتراوح معدل هطول الامطار فيها من 400-580 ملم والباقي 5.7 % يتراوح معدل هطول الامطار فيها من 50-300 ملم سنويا ، مبينا ان كمية الهطول السنوي تتراوح ما بين 5800 مليون م3/سنويا في السنوات الجافة لترتفع الى حوالي 1100 مليون م3 في السنوات الماطرة وبمعدل طويل الامد يبلغ 8522 مليون م3 ، في حين ان حوالي 92% منها يتبخر فيما تتغذى الابار الجوفية منها بمعدل يتراوح من 240 – 294 مليون م3 في حين تتحول حوالي 713 مليون م3 الى مياه سطحية .