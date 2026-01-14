سلطة وادي الاردن: 25 مليون م3 دخلت السدود خلال المنخفض الجوي الاخير

الوكيل الإخباري- قال أمين عام سلطة وادي الأردن، المهندس هشام الحيصة، صباح اليوم الأربعاء الموافق 14/1/2026، خلال جولة تفقدية في إطار المتابعة الميدانية الدورية للمنشآت المائية، والاطلاع على الأوضاع الفنية للسدود ومستوى الجاهزية والسلامة، إن جميع منشآتنا المائية بحمد الله تعمل بكفاءة وفاعلية. اضافة اعلان





وأضاف خلال تفقده سد الموجب وزرقاء ماعين والوالة في محافظة مأدبا، أن الطواقم الفنية والتشغيلية تتعامل بأعلى درجات المهنية والمسؤولية من حيث إدارة جميع المنشآت والسدود، والإجراءات الفنية المعتمدة من قبل الكوادر المختصة، وأعمال المراقبة والتشغيل والصيانة الدورية، وإجراءات السلامة المتخذة، لضمان كفاءة جميع السدود وقدرتها على استيعاب كميات المياه المتدفقة وفق المعايير الهندسية المعتمدة.



وبين أن تخزين كميات مبشرة خلال المنخفض الأخير في السدود بلغ 25 مليون متر مكعب، تركزت في سدي الملك طلال والوالة، مثنيًا على جهود الكوادر الفنية والهندسية العاملة في جميع المواقع، ودورهم في الحفاظ على سلامة المنشآت المائية وكفاءتها التشغيلية.