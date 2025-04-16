سلطنة عُمان تتضامن مع الأردن في مواجهة التهديدات الأمنية

الوكيل الإخباري- دانت سلطنة عُمان المخططات الإجرامية التي كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني الأردني وإثارة الفوضى والتخريب.

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وبحسب وكالة الأنباء العمانية، أعربت السلطنة، في بيان عن وزارة الخارجية عن إدانتها لكل عمل يستهدف زعزعة أمن واستقرار الدول وسيادتها، مؤكّدة تضامنها المتين مع الأردن، قيادةً وشعبًا.