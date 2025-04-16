سلطنة عُمان تتضامن مع الأردن في مواجهة التهديدات الأمنية

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، أعربت السلطنة، في بيان عن وزارة الخارجية عن إدانتها لكل عمل يستهدف زعزعة أمن واستقرار الدول وسيادتها، مؤكّدة تضامنها المتين مع الأردن، قيادةً وشعبًا.
وأشادت سلطنة عُمان بيقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية الأردنية، وجهودها في التصدي لكل ما من شأنه إثارة القلاقل وتهديد حياة المواطنين الآمنين وسلامتهم.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يشكر دولا تضامنت مع الأردن ضد محاولة استهداف أمنه واستقراره
-
تعليمات معدلة لترخيص الليموزين
-
الكويت تستنكر المخططات التي تستهدف المساس بالأمن الوطني الأردني
-
الملك يستقبل حاكم ولاية وايومنغ الأمريكية
-
الموافقة على سير شركة الكهرباء الوطنية بإجراءات استئجار باخرة غاز عائمة جديدة
-
البطاينة أمينا عاما لسلطة المياه ومقطَّش للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة
-
الحكومة تصدر جملة من القرارات
-
المومني: الأردن "لن يسمح" لأي خطاب سياسي بالنيل من أمنه