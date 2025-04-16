الأربعاء 2025-04-16 10:51 م
 

سلطنة عُمان تتضامن مع الأردن في مواجهة التهديدات الأمنية

سلطنة عُمان
علم سلطنة عُمان
 
الأربعاء، 16-04-2025 09:25 م

الوكيل الإخباري-    دانت سلطنة عُمان المخططات الإجرامية التي كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني الأردني وإثارة الفوضى والتخريب.

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وبحسب وكالة الأنباء العمانية، أعربت السلطنة، في بيان عن وزارة الخارجية عن إدانتها لكل عمل يستهدف زعزعة أمن واستقرار الدول وسيادتها، مؤكّدة تضامنها المتين مع الأردن، قيادةً وشعبًا.


وأشادت سلطنة عُمان بيقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية الأردنية، وجهودها في التصدي لكل ما من شأنه إثارة القلاقل وتهديد حياة المواطنين الآمنين وسلامتهم.

 
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