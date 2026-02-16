سلوك مروري خاطئ يتسبب بأربع إصابات على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

وأوضح الطراونة أن حادث تدهور مركبة شحن وقع على الطريق الصحراوي بالقرب من جسر عنيزة، وأسفر عن إصابة متوسطة، حيث تم نقل المصاب إلى مستشفى معان الحكومي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
كما تعاملت الكوادر الأمنية مع حادث تصادم وقع على طريق عمان التنموي، نتج عنه ثلاث إصابات متوسطة، جرى نقلها إلى مستشفى التوتنجي لمتابعة حالتهم الصحية.
وأكد الطراونة أن السبب الرئيس في الحادثين يعود إلى تغيير المسرب بشكل مفاجئ، مشدداً على أن مثل هذه المخالفات غالباً ما تقف وراء الحوادث الخطرة والكوارث المرورية.
ودعا الإخوة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة، والالتزام بقواعد السير وأخذ الاحتياطات المرورية كافة، تجنباً لوقوع الحوادث وحفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.
