الإثنين 2026-02-16 09:09 ص

سلوك مروري خاطئ يتسبب بأربع إصابات على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

الإثنين، 16-02-2026 08:16 ص
الوكيل الإخباري-  قال ملازم أول ثائر الطراونة من الدوريات الخارجية، إن كوادر الدوريات تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع حادثي سير نتج عنهما عدد من الإصابات المتوسطة، جرى إسعافها إلى المستشفيات لتلقي العلاج.اضافة اعلان


وأوضح الطراونة أن حادث تدهور مركبة شحن وقع على الطريق الصحراوي بالقرب من جسر عنيزة، وأسفر عن إصابة متوسطة، حيث تم نقل المصاب إلى مستشفى معان الحكومي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما تعاملت الكوادر الأمنية مع حادث تصادم وقع على طريق عمان التنموي، نتج عنه ثلاث إصابات متوسطة، جرى نقلها إلى مستشفى التوتنجي لمتابعة حالتهم الصحية.

وأكد الطراونة أن السبب الرئيس في الحادثين يعود إلى تغيير المسرب بشكل مفاجئ، مشدداً على أن مثل هذه المخالفات غالباً ما تقف وراء الحوادث الخطرة والكوارث المرورية.

ودعا الإخوة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة، والالتزام بقواعد السير وأخذ الاحتياطات المرورية كافة، تجنباً لوقوع الحوادث وحفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.
 
 


