سماء الأردن على موعد مع اكتمال "بدر تموز" مساء الأربعاء

وقال السكجي إن البدر يشرق في عمّان وضواحيها عند الساعة 7:43 مساءً، ويبقى مرئياً طوال الليل حتى يغرب مع شروق الشمس صباح اليوم التالي، موضحا أن القمر سيقع ظاهريا في كوكبة الجدي وفق الحسابات والتصنيفات الفلكية، بينما يُنسب تنجيما إلى برج الدلو، ويبلغ متوسط بعده عن الأرض نحو 402 ألف كيلومتر، ويكون قريبا من الأوج، إلا أن هذا البعد لا يحقق شروط ظاهرة "البدر المصغر" (ميكرومون) وفق المعايير الفلكية.
وأضاف أن ظاهرة البدر تحدث عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر، فيصبح الوجه المقابل للأرض من القمر مضاءً بالكامل بأشعة الشمس، فيما تتغير أطوار القمر خلال دورانه حول الأرض نتيجة تغير زاوية سقوط أشعة الشمس على سطحه.
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