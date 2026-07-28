سماء الأردن على موعد مع اكتمال "بدر تموز" مساء الأربعاء

الوكيل الإخباري- تشهد سماء الأردن والعالم مساء الأربعاء اكتمال "بدر تموز"، الذي يصل إلى طور البدر الكامل عند الساعة 5:34 مساءً بتوقيت الأردن، ويظل مرئياً طوال الليل، وفق رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي.

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وقال السكجي إن البدر يشرق في عمّان وضواحيها عند الساعة 7:43 مساءً، ويبقى مرئياً طوال الليل حتى يغرب مع شروق الشمس صباح اليوم التالي، موضحا أن القمر سيقع ظاهريا في كوكبة الجدي وفق الحسابات والتصنيفات الفلكية، بينما يُنسب تنجيما إلى برج الدلو، ويبلغ متوسط بعده عن الأرض نحو 402 ألف كيلومتر، ويكون قريبا من الأوج، إلا أن هذا البعد لا يحقق شروط ظاهرة "البدر المصغر" (ميكرومون) وفق المعايير الفلكية.