الثلاثاء 2026-07-21 12:06 م

سماء الأردن على موعد مع مشهد فلكي مميز مساء الجمعة

سماء الأردن على موعد مع مشهد فلكي مميز مساء الجمعة
سماء الأردن على موعد مع مشهد فلكي مميز مساء الجمعة
 
الثلاثاء، 21-07-2026 11:17 ص
الوكيل الإخباري-   تتزين سماء الأردن مساء الجمعة المقبلة بظاهرة فلكية مميزة، تتمثل في اقتران ظاهري بين القمر ونجم قلب العقرب (أنتارس)، في مشهد يمكن رصده بالعين المجردة من مختلف مناطق المملكة.اضافة اعلان


وقال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، الدكتور عمار السكجي، إن القمر سيبدو قريبًا من نجم قلب العقرب بمسافة زاوية ظاهرية تبلغ نحو 1.2 درجة قوسية، ما يجعلهما يبدوان متجاورين في السماء طوال ساعات الليل وحتى غروبهما بعد الساعة 1:45 من فجر السبت، فيما تعد الفترة الممتدة من الساعة 11 مساءً وحتى موعد الغروب أفضل أوقات الرصد.

وأوضح أن القمر سيكون في طور الأحدب المتزايد بإضاءة تقارب 73 بالمئة، بينما يتألق نجم قلب العقرب بلونه الأحمر المميز، مؤكدًا أن الاقتران هو ظاهرة بصرية ناتجة عن تقارب الجرمين على خط النظر من الأرض، ولا يعكس تقاربًا حقيقيًا بينهما في الفضاء أو أي تأثير على الأرض وسكانها.

وأشار السكجي إلى أن الحدث يمكن مشاهدته بسهولة بالعين المجردة، فيما يتيح استخدام المناظير الثنائية أو التلسكوبات متابعة تفاصيل إضافية، مبينًا أن القمر سيمر ظاهريًا بالقرب من العنقود النجمي المفتوح (NGC 6231)، ما يمنح الظاهرة أهمية خاصة لهواة الفلك والتصوير الفلكي.
 
 


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