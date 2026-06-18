سماء الأردن على موعد مع مشهد فلكي نادر مساء اليوم

08:10 ص

الوكيل الإخباري- قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، الدكتور عمار السكجي، إن سماء الأردن والدول المجاورة ستشهد مساء اليوم الخميس، بعد غروب الشمس وبخاصة بعد الساعة 8:15 مساءً، مشهداً فلكياً مميزاً يتمثل في اصطفاف القمر وعدد من الكواكب فوق الأفق الغربي فيما يُعرف بـ"موكب الكواكب". اضافة اعلان





وأوضح أن القمر سيظهر في طور الهلال إلى جانب كوكب الزهرة اللامع، فيما يظهر المشتري أسفله وعطارد منخفضاً قرب الأفق، في مشهد يمكن رصده بالعين المجردة.



وأضاف أن موكب الكواكب هو ظهور عدد من الكواكب متقاربة على امتداد دائرة البروج، رغم أنها لا تقع فعلياً على خط مستقيم في الفضاء.



وأشار السكجي إلى أن دراسة فلكية رياضية أُجريت لمواقع القمر والكواكب عند الساعة 8:15 مساءً أظهرت أن الأجرام مصطفّة بدرجة عالية جداً، إذ بلغ الانحراف عن الخط المثالي أقل من درجة واحدة، فيما لم يتجاوز أكبر انحراف 4.1 بالمئة من طول الاصطفاف الكلي.



وبين أن اصطفاف القمر والزهرة والمشتري وعطارد حقق "مؤشر استقامة" بلغ نحو 97.2 بالمئة، ما يؤكد أن المشهد ليس مجرد تقارب بصري، بل اصطفاف هندسي منتظم بدرجة لافتة.



وأضاف أن الدراسة استخدمت "الانحراف المعياري عن أفضل دائرة عظمى" كمؤشر مباشر لتقييم جودة الاصطفاف الكوكبي المرئي، معتبراً أن هذا التطبيق يمثل توظيفاً جديداً لمقياس إحصائي معروف في دراسة الظواهر الفلكية، ويبرز قدرة الفلك الحديث على تحويل المشاهد السماوية إلى قياسات علمية دقيقة وموضوعية.





