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سماء العقبة تتألق بعروض ضوئية احتفاء بالجلوس الملكي ويوم الجيش وتأهل "النشامى"

سماء العقبة تتألق بعروض ضوئية
سماء العقبة تتألق بعروض ضوئية
 
الإثنين، 09-06-2025 02:16 م

الوكيل الإخباري-    تألقت سماء مدينة العقبة، مساء الأحد، بعروض ضوئية مبهرة قدّمتها مئات من طائرات "الدرون"، إلى جانب إطلاق الألعاب النارية، في مشهد احتفالي نظّمته سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة احتفاءً بـعيد الجلوس الملكي، ويوم الجيش، وتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم "النشامى" إلى نهائيات كأس العالم 2026.

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وشهدت الفعالية حضور محافظ العقبة خالد الحجاج، ومفوض المدينة والبنية التحتية في السلطة عبد الله النجادات، ومدير شركة العقبة لإدارة المرافق ياسر الشوابكة، ورئيس مجلس المحافظة حرب العويضات، إلى جانب جمع غفير من المواطنين والزوار الذين توافدوا لمتابعة العروض في أجواء وطنية مميزة عكست روح الفخر والانتماء للوطن.


وشكّلت طائرات "الدرون" لوحات فنية بصرية رائعة، جسّدت رموزًا وطنية وشعارات تعبيرية تعبّر عن الفخر بالقيادة الهاشمية، والانتماء للوطن، والاعتزاز بالمناسبات الوطنية والدينية، ما ألهب مشاعر الحضور وترك انطباعًا عاطفيًا مؤثرًا لدى الجميع.

 
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