سماء العقبة تتألق بعروض ضوئية احتفاء بالجلوس الملكي ويوم الجيش وتأهل "النشامى"

الوكيل الإخباري- تألقت سماء مدينة العقبة، مساء الأحد، بعروض ضوئية مبهرة قدّمتها مئات من طائرات "الدرون"، إلى جانب إطلاق الألعاب النارية، في مشهد احتفالي نظّمته سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة احتفاءً بـعيد الجلوس الملكي، ويوم الجيش، وتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم "النشامى" إلى نهائيات كأس العالم 2026.

اضافة اعلان



وشهدت الفعالية حضور محافظ العقبة خالد الحجاج، ومفوض المدينة والبنية التحتية في السلطة عبد الله النجادات، ومدير شركة العقبة لإدارة المرافق ياسر الشوابكة، ورئيس مجلس المحافظة حرب العويضات، إلى جانب جمع غفير من المواطنين والزوار الذين توافدوا لمتابعة العروض في أجواء وطنية مميزة عكست روح الفخر والانتماء للوطن.