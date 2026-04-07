سماع دوي انفجارات في سماء العقبة بالتزامن مع إطلاق صاروخ على إيلات

10:26 ص

الوكيل الإخباري- سُمع دوي انفجار صباح اليوم الثلاثاء، في سماء مدينة العقبة بالتزامن مع سماع صوت صافرات الإنذار في إيلات.





وأفاد شهود عيان بسماع دوي الانفجارات بوضوح في مختلف مناطق العقبة.



بدورها نقلت وسائل اعلام عبرية أن الصاروخ الذي أطلق باتجاه إيلات هو صاروخ عنقودي، مشيرة إلى رصد إطلاق صاروخ إضافي من إيران باتجاه وسط إسرائيل.



كما تم تفعيل أنظمة الإنذار المبكر عقب رصد إطلاق صواريخ باتجاه إيلات ومناطق وادي عربة.





