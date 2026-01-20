سمو الأميرة كرمة بنت عباس ترعى فعالية "لوحة الأمل"

وشكل حضور سمو الأميرة دعما معنويا مهما للأطفال المشاركين، ورسالة واضحة تؤكد أهمية العناية بالصحة النفسية للأطفال، لا سيما الذين يمرون بظروف إنسانية وصحية استثنائية، بما يسهم في تعزيز شعورهم بالأمان والأمل.
وقال المدير العام لمبادرة "حرير" نهاد دباس، إن فعالية "لوحة الأمل" انطلقت منذ عام 2018، وشارك فيها على مدار السنوات الماضية نحو 11 ألف طفل، وشكلت حينها أكبر لوحة أمل في الشرق الأوسط، واستمرت على مدار سنوات لما حققته من أثر ملموس في دعم الصحة النفسية للأطفال.
وأضاف أن المبادرة تؤمن بأن الفن وسيلة شفاء وأن الأمل حق أصيل لكل طفل، مؤكدا الحرص على مواصلة تنفيذ هذه المبادرات الإنسانية التي تترك أثرا حقيقيا في حياة الأطفال، خاصة في ظل التحديات والظروف الصعبة التي يعيشونها.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الداخلية يتابع خطط تطوير مركز حدود العمري
-
"إعمار إربد": معرض المنتجات الريفية فرصة لدعم القطاع الزراعي بإقليم الشمال
-
الصفدي وعوابدة يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الأردنية-الأميركية
-
الملك: إربد أرض الخير
-
وزير الصحة: 100 مليون دينار تكلفة مستشفى الأميرة بسمة في إربد
-
الملك يؤكد ضرورة تطوير البنية التحتية والطرق في إربد
-
حسّان: خطة تنموية لإربد تشمل 140 مشروعا بقيمة 700 مليون دينار
-
النوايسة: الأردن بطليعة الدول في تعزيز الوعي الإعلامي