سمو الأميرة كرمة بنت عباس ترعى فعالية "لوحة الأمل"

الوكيل الإخباري- برعاية سمو الأميرة كرمة بنت عباس، نفذت مبادرة "حرير"، اليوم الثلاثاء، فعالية "لوحة الأمل"، بمشاركة نحو 35 طفلا من أطفال غزة وأطفال مرضى السرطان، في نشاط إنساني يهدف لدعم الصحة النفسية للأطفال وتمكينهم من التعبير عن مشاعرهم وتفريغ طاقاتهم الإيجابية من خلال الفن والرسم.

اضافة اعلان



وشكل حضور سمو الأميرة دعما معنويا مهما للأطفال المشاركين، ورسالة واضحة تؤكد أهمية العناية بالصحة النفسية للأطفال، لا سيما الذين يمرون بظروف إنسانية وصحية استثنائية، بما يسهم في تعزيز شعورهم بالأمان والأمل.



وقال المدير العام لمبادرة "حرير" نهاد دباس، إن فعالية "لوحة الأمل" انطلقت منذ عام 2018، وشارك فيها على مدار السنوات الماضية نحو 11 ألف طفل، وشكلت حينها أكبر لوحة أمل في الشرق الأوسط، واستمرت على مدار سنوات لما حققته من أثر ملموس في دعم الصحة النفسية للأطفال.