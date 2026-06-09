سمو الأمير حسين في لقاء مع “بي إن سبورت” من معسكر النشامى في الولايات المتحدة قريباً - فيديو

ونشرت "بي إن سبورت" المقتطفات معنونة عليها : لقاء خاص قريباً مع الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على هامش المعسكر التحضيري لمنتخب النشامى، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2026
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