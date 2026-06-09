الثلاثاء 2026-06-09 12:23 م

سمو الأمير حسين في لقاء مع “بي إن سبورت” من معسكر النشامى في الولايات المتحدة قريباً - فيديو

سمو الأمير حسين في لقاء مع “بي إن سبورت” من معسكر النشامى في الولايات المتحدة قريباً - فيديو
سمو الأمير حسين في لقاء مع “بي إن سبورت” من معسكر النشامى في الولايات المتحدة قريباً - فيديو
 
الثلاثاء، 09-06-2026 10:43 ص
الوكيل الإخباري-  نشرت قناة “بي إن سبورت” عبر صفحاتها على وسائل التواصل مقتطفات من لقاء خاص مع سمو الامير حسين ولي العهد من داخل المعسكر التحضيري للمنتخب الوطني لكرة القدم في الولايات المتحدة الامريكية.اضافة اعلان


ونشرت "بي إن سبورت" المقتطفات معنونة عليها : لقاء خاص قريباً مع الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على هامش المعسكر التحضيري لمنتخب النشامى، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2026
 
 


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