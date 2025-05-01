سميرات: البوابات الذكية في المطار مخصصة للأردنيين في المرحلة الأولى

الوكيل الإخباري- قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، سامي السميرات، الخميس، إنه تم تركيب 5 بوابات ذكية للقادمين و4 بوابات للمغادرين في مطار الملكة علياء الدولي، وهي حالياً في مرحلة التجربة.

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