الخميس 2025-05-01 05:57 م
 

سميرات: البوابات الذكية في المطار مخصصة للأردنيين في المرحلة الأولى

البوابات الذكية في مطار الملكة علياء
البوابات الذكية في مطار الملكة علياء
 
الخميس، 01-05-2025 05:34 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، سامي السميرات، الخميس، إنه تم تركيب 5 بوابات ذكية للقادمين و4 بوابات للمغادرين في مطار الملكة علياء الدولي، وهي حالياً في مرحلة التجربة.

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وأضاف السميرات ، أنه سيتم تشغيل هذه البوابات بشكل رسمي خلال حزيران المقبل، مشيراً إلى أنها ستكون مخصصة في مرحلتها الأولى للأردنيين فقط، سواء القادمون أو المغادرون.

 
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