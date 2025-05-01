سميرات: البوابات الذكية في المطار مخصصة للأردنيين في المرحلة الأولى

وأضاف السميرات ، أنه سيتم تشغيل هذه البوابات بشكل رسمي خلال حزيران المقبل، مشيراً إلى أنها ستكون مخصصة في مرحلتها الأولى للأردنيين فقط، سواء القادمون أو المغادرون.
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