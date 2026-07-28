سميرات: المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تطوير الخدمات عبر تطبيق "سند"

وأضاف سميرات أن ارتفاع نتيجة المملكة بمقدار 8 نقاط مئوية خلال عام واحد، ووصولها إلى أعلى مستوى خلال أربعة أعوام، يؤكد أن جهود تطوير الخدمات الحكومية الرقمية بدأت تنعكس بصورة ملموسة على مستوى نضوجها وتكاملها وجودة تقديمها.
وأكد أن الإنجاز المتحقق هو ثمرة للعمل التكاملي بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والمؤسسات الحكومية والفرق الوطنية المعنية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تطوير الخدمات عبر تطبيق "سند" والمنصات الحكومية، والتوسع في الخدمات المترابطة والاستباقية، وتوظيف التقنيات الحديثة لتحسين تجربة المستخدم.
وأوضح أن التحول الرقمي الحكومي لم يعد يقتصر على إتاحة الخدمة إلكترونيا، بل يشمل إعادة تصميم رحلة المستخدم، وتبسيط المتطلبات والإجراءات، وتعزيز الربط بين المؤسسات، وتوسيع استخدام الهوية الرقمية، ورفع مستويات الأمن والاستمرارية والموثوقية.
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