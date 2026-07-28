سميرات: المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تطوير الخدمات عبر تطبيق "سند"

الوكيل الإخباري- قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، الثلاثاء، إن القفزة التي حققها الأردن في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة خلال عام واحد تعكس تسارع تنفيذ مستهدفات التحول الرقمي، وتترجم التوجيهات الملكية وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير خدمات أكثر سهولة وجودة تضع المواطن واحتياجاته في مركز عملية التصميم والتطوير.

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وأضاف سميرات أن ارتفاع نتيجة المملكة بمقدار 8 نقاط مئوية خلال عام واحد، ووصولها إلى أعلى مستوى خلال أربعة أعوام، يؤكد أن جهود تطوير الخدمات الحكومية الرقمية بدأت تنعكس بصورة ملموسة على مستوى نضوجها وتكاملها وجودة تقديمها.



وأكد أن الإنجاز المتحقق هو ثمرة للعمل التكاملي بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والمؤسسات الحكومية والفرق الوطنية المعنية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تطوير الخدمات عبر تطبيق "سند" والمنصات الحكومية، والتوسع في الخدمات المترابطة والاستباقية، وتوظيف التقنيات الحديثة لتحسين تجربة المستخدم.