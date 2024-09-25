سميرات وأبو صعيليك يزوران مركز الخدمات الحكومي وموقع إنشاء مركز خدمات مأدبا

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الوكيل الإخباري- زار وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات ووزير الدولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعليك اليوم الأربعاء مركز الخدمات الحكومي في منطقة المقابلين للاطلاع على سير عمل المركز ومدى رضا المواطنين عن الخدمات التي يقدمها المركز. اضافة اعلان





وثمن الوزيران خلال زيارتهما جهود القائمين على المركز والعاملين فيه لدوره الهام في تسهيل الاجراءات على المواطنين ، مؤكدين على اهمية ان يلمس المواطن والمستثمر والزائر على حد سواء تحسنا ملحوظا في كفاءة وجودة الخدمات المقدمة من خلال جميع المراكز الحكومية في كافة محافظات المملكة.



وأشاد الوزيران بالتجربة المتميزة التي تقدمها المراكز في توفير جملة من الخدمات ذات الأولوية للمواطنين والتابعة لمجموعة من الدوائر والمؤسسات الحكومية في مكان واحد من قبل موظفين مدربين ومؤهلين بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتمكينهم من الوصول الى الخدمات الحكومية من خلال بوابة واحدة وإتاحة الحصول على تلك الخدمات خارج أوقات الدوام الرسمي وفي أيام العطل، وهو ما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات والتخفيف على المواطنين.



وفي سياق متصل، زار الوزيران موقع إنشاء مركز الخدمات الحكومي في محافظة مأدبا، حيث اطلعا على التقدم في عملية الإنشاء وفقًا للخطة الزمنية المعتمدة، واكدا ان الحكومة ستعمل على إنشاء واستدامة مراكز الخدمات الحكومية في مختلف محافظات المملكة والتي سيتم إطلاقها بالتتابع ضمن سقوف زمنية محددة تنفيذا لمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي لخريطة تحديث القطاع العام حيث تشمل الخطة، الانتهاء من إطلاق 16 مركز خدمات حكومي بحلول نهاية عام 2025.



