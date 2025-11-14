سميرات يزور شركة BIGO في سنغافورة ويؤكد قوة الشراكة مع الشركات التقنية العالمية

الجمعة 2025-11-14 04:54 م
 

الجمعة، 14-11-2025 04:28 م
الوكيل الإخباري-  على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جمهورية سنغافورة، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، متانة واستمرارية الشراكات القائمة بين الأردن والشركات السنغافورية العاملة في مجالات التحول الرقمي والابتكار التقني، بما يعكس الرؤية المشتركة لتعزيز الابتكار الرقمي وتطوير المهارات وتوسيع آفاق التعاون الإقليمي.اضافة اعلان


وجاء ذلك خلال زيارة سميرات إلى شركة "بيجوBIGO " ولقائه فريق قيادتها لمناقشة المرحلة المقبلة من التعاون، إذ أكّد أن رؤية التحديث الاقتصادي تسعى إلى تعزيز حضور الشركات التقنية العالمية في الأردن، موضحاً أن الشراكة مع بيجو تسهم في فتح آفاق جديدة أمام الشباب الأردني، وتعكس التزام الأردن بتعزيز التعاون الدولي، وجذب الاستثمار الرقمي، وبناء قاعدة المواهب القادرة على قيادة مستقبل الاقتصاد الرقمي الوطني، إلى جانب دعم قدرات الأردن الابتكارية.

وشدّد سميرات على عمق العلاقات الأردنية–السنغافورية في المجالات الرقمية، مشيراً إلى أن التعاون القائم مع شركة بيجو أثمر نتائج ملموسة عززت مكانة الأردن كمركز إقليمي للنمو الرقمي.  
وتُعد شركة بيجو جزءاً من منظومة الشركات العالمية الداعمة للتحول الرقمي في الأردن؛ إذ توظف من خلال مكاتبها في عمّان وإربد، عدداً متزايداً من الكفاءات الأردنية وتعمل كمركز عمليات رئيسي يخدم عدداً من أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخلال الاجتماع، جرى بحث توسعة مبادرة حاضنة بيجو، وهي مبادرة تنسجم مع الرؤية الرقمية للأردن 2026 وتهدف إلى ربط شركات التكنولوجيا السنغافورية بالاقتصاد الرقمي الأردني، بما يعزز تبادل المعرفة، والابتكار المشترك، وفرص الاستثمار الثنائي.

وسيتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع برنامج Jordan Source الذي تشرف عليه الوزارة، وبالشراكة مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات، عبر سلسلة من الأنشطة تشمل برامج الإرشاد، وجلسات التعرف على المنظومة الرقمية الأردنية، وإطلاق حملات رقمية مشتركة.

وقد أثمرت المرحلة الأولى من التعاون عن بروز شركة Klean Kinetics كإحدى قصص النجاح، وهي شركة تقنية انطلقت ضمن المراحل السابقة للشراكة وتواصل نموها ضمن منظومة الابتكار الأردنية.

وفي المرحلة المقبلة، سيعمل برنامج Jordan Source بشكل وثيق مع بيجو لتوسيع أثر المبادرة من خلال تعزيز الحملات الرقمية، وتنظيم ندوات عالمية، وبرامج تعريفية بالبيئة الرقمية في الأردن، بهدف جذب المزيد من شركات التكنولوجيا الدولية لاستكشاف الأردن كمركز إقليمي لعملياتها.
 
 
