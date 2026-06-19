الجمعة 2026-06-19 02:31 م

سنابل اليرموك يستضيف الروابده للاحتفال بالإستقلال

سنابل اليرموك يستضيف الروابده للاحتفال بالإستقلال
سنابل اليرموك يستضيف الروابده للاحتفال بالإستقلال
 
الجمعة، 19-06-2026 12:42 م

الوكيل الإخباري-   نظم نادي سنابل اليرموك/ خريجو جامعة اليرموك في مقره في عمان جلسة حوارية بمناسبة عيد الإستقلال تحدث فيها دولة رئيس الوزراء الأسبق د. عبد الرؤوف الروابده حول أهم مراحل الإستقلال وصولاً إلى عهدنا الحالي.

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وأشار الروابده في بداية اللقاء إلى خصوصية جامعة اليرموك ودورها في تغيير مجتمع أهل إربد وأنها لعبت دوراً كبيراً في تصدير كفاءات يشار لها بالبنان في كل المحافل. وأضاف أن الإحتفال بالإستقلال هذا العام كان له خصوصية وتميز عن السنوات السابقة، ومن هنا تبرز الحاجة إلى إعادة توثيق السردية الأردنية كتوضيح للأحداث التي مرت بها البلاد منذ نشأتها والتي تشكل الإطار الجامع لفهم مسيرة الدولة وتطورها ، مشدداً على أنها تقوم على حقائق التاريخ الوطني وترتكز إلى قيم الاستقلال والشرعية الهاشمية والاعتدال السياسي.

 

ونوه إلى أن الأردن استطاع عبر عقود من التحديات أن يرسخ نموذجاً متماسكاً في الدولة الوطنية ، مبيناً أن الحفاظ على هذه السردية يتطلب خطاباً واعياً يعزز الثقة بالمؤسسات ويقدم الرواية الأردنية للأجيال بلغة معاصرة تحاكي الأجيال بلغة قائمة على الإنجاز والواقعية.

 

وأشاد رئيس جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور مالك الشرايري بجهود الهيئة الإدارية لنادي سنابل اليرموك وحرصها على إظهار النادي بمستوى يليق بخريجي اليرموك وتحويل النادي إلى منصة فكرية تبحث جميع القضايا المعاصرة مبدياً دعم الجامعة للنادي لكي يكون نواة مؤثرة بشكل إيجابي لمخرجات جامعة اليرموك .

 

وقال وزير المياه الأسبق د. منذر الشرع أن وجود نادي خريجين لجامعة اليرموك هو أمر مهم مع التأكيد على أهمية ارتباطه بالجامعة معدداً مجموعة من كفاءات اليرموك التي وصلت إلى مناصب مهمة ساهمت في كتابة السردية الأردنية.

 

وتحدث رئيس نادي سنابل اليرموك محمد سامي الخصاونه عن أهمية هذه الندوة التي تبرز جهود النادي في تعزيز الحوار الوطني وإبراز القضايا الفكرية المرتبطة بالهوية الأردنيةلافتاً إلى أهمية إشراك الخريجين والشباب في نقاشات معمقة حول السردية الأردنية.

 

وأضاف أن اختيار ضيف اليوم جاء بسبب أنه صاحب الرأي الحكيم والخبرة العميقة والذي ترك بصمات واضحة في مسيرة البناء والخدمة العامة مقدرين سيرته المشرفة والطويلة في العمل العام التي أسهمت وما تزال تسهم في مجالات عديدة. وأدار الندوة عضو الهيئة العامة للسنابل السيد فيصل بصبوص حيث أشار إلى أن ندوة اليوم تتزامن مع احتفالات المملكة بعيد الجلوس الملكي وعيد الإستقلال ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى، وأن استضافة الروابدة تأتي في إطار حرص النادي على فتح حوار وطني مع شخصيات لعبت دوراً محورياً في صناعة القرار .

 

حيث أنه يمثل تجربة وطنية غنية تستحق أن تُروى للأجيال لما عرف عنه من صراحة في الطرح والتمسك بالثوابت الوطنية. وشهدت الندوة حضوراً مميزاً من منتسبي نادي سنابل اليرموك الذين أثروا الندوة بحواراتهم ومداخلاتهم.

 
 


gnews

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سنابل اليرموك يستضيف الروابده للاحتفال بالإستقلال

أخبار محلية سنابل اليرموك يستضيف الروابده للاحتفال بالإستقلال



 
 






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