سنابل اليرموك يكرم نادي الحسين الرياضي

الوكيل الإخباري- احتفاءً بعيد الاستقلال الثمانين للمملكة الأردنية الهاشمية ، وفرحه بوصول المنتخب الأردني لتصفيات كأس العالم لكرة القدم ، أقام نادي سنابل اليرموك/ خريجو جامعة اليرموك أمسية في مقر النادي بوجود جمع غفير من منتسبيه ،تم فيها تكريم نادي الحسين الرياضي الذي فاز مؤخراً بثلاث بطولات محلية وحصوله على لقب بطل الدوري الأردني.

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وفي بداية اللقاء رحب رئيس نادي السنابل محمد سامي الخصاونه بالحضور وقال أن النادي يؤمن إيماناً مطلقاً بأن الأندية الرياضية والثقافية هي الركيزة الأساسية لبناء جيلٍ واعٍ ومبدعٍ، مؤكداً على دعم النادي للأندية الرياضية المحلية وأن هناك حاجة لتضافر الجهود المشتركة وفتح آفاق التعاون لتمكين الأندية من مواصلة مسيرتها بالعطاء والتألق.



وأضاف أن نادي الحسين الرياضي حقق هذا الإنجاز ، بالوقت الذي تشهد فيه الكرة الاردنية تطورا كبيرا تُوج بوصول المنتخب الأردني لتصفيات كأس العالم ، بفضل الدعم الكبير من لدن جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ورئيس اتحاد كرة القدم سمو الأمير علي بن الحسين ، مما يعد إنجازاً لكرة القدم الأردنية بشكلٍ خاص والرياضة المحلية بشكلٍ عام.



بدوره تحدث السيد عامر أبو عبيد رئيس نادي الحسين عن مسيرة النادي المشرفة عبر السنوات والذي نجح في رسم الفرحة على وجوه الأطفال قبل الكبار ،وأن النادي حرص على تهيئة الظروف للاعبين التي تساعدهم على تقديم الإنجازات ورفع إسم الأردن في المحافل الرياضية. وأشار إلى ما حققه المنتخب الوطني في السنوات الأخيرة سواء بالتأهل لنهائيات آسيا أو كأس العالم مما يعد إنجازاً للكرة الأردنية .



من جانبه عبر السيد وائل شقيرات عضو اتحاد كرة القدم عن سعادته لوجود نادٍ لخريجي جامعة اليرموك في عمان ، وأضاف أن هناك شبها بين نادي الحسين وجامعة اليرموك حيث أن الجامعة عند إنشائها غيرت وجه إربد بشكل كامل كما هو نادي الحسين الذي شكل نقلة نوعية في مسيرة الرياضة الأردنية وبخاصة في الثلاث سنوات الماضية .



وقال السيد غيث المعاني نائب رئيس نادي الحسين أن تكريم اليوم هو تكريم لكل مجتهد ، وأننا اليوم أمام مسؤولية إجتماعية للنهوض بأنديتنا المختلفة التي تعمل على رفع راية الوطن في كل المناسبات، كما شكر الداعمين للنادي الذين وقفوا إلى جانبه في أصعب الظروف .



وعبر الأستاذ الدكتور محمود الشياب رئيس مجلس أمناء جامعة اليرموك عن سعادته بالتواجد في نادي السنابل الذي يمثل خريجي جامعة عريقة خرّجت كفاءات يشار لها بالبنان ،مؤكداً أن إنجاز نادي الحسين هو إنجاز وطني أدخل الفرحة على قلوب محبي الرياضة الأردنية وأن الجامعة على استعداد لدعم أي مبادرة تساعد على تحقيق الإنجازات الوطنية.



وتم خلال الأمسية تقديم درع نادي الخريجين للسيد عامر ابوعبيد رئيس نادي الحسين الرياضي، كما تم تبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك والعيد الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.