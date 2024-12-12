سوريا تشكر الأردن ودول أخرى على استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية بدمشق

وقدمت إدارة الشؤون السياسية شكرها للأردن ومصر والعراق والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان والجمهورية الإيطالية لاستئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية.
وتحدثت الإدارة بحسب المنشور عن تلقيها وعودا مباشرة من قطر وتركيا لإعادة افتتاح سفاراتهما في سوريا.
وقالت الإدارة: "الشعب السوري لن ينسى هذه المواقف المشرفة وكلنا أمل ببناء علاقات طيبة مع الدول التي تحترم إرادة الشعب وسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها".
الأردن قال في وقت سابق إنه يريد مرحلة إعادة بناء في سوريا تتخلص من عصابات تهريب المخدرات والسلاح والإرهاب.
كما أكد الأردن الذي يستضيف مليون و300 ألف لاجئ سوري، أن حل قضية اللاجئين هي في عودتهم إلى بلدهم طوعيا.
كما أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مؤخرا عن عبور قافلة مساعدات إنسانية إلى الأراضي السورية، وذلك بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني، وفي إطار الجهود المستمرة لتقديم الدعم الإنساني للأشقاء السوريين.
وتعد هذه القافلة أولى قوافل الخير الأردنية إلى سوريا ضمن خطط الاستجابة الإنسانية للتخفيف من معاناة المتضررين.
وتتكون القافلة من 10 شاحنات محملة بـ 200 طن من المواد الغذائية والإغاثية، التي تشمل طروداً غذائية ومواد إغاثية أساسية لتلبية احتياجات الأسر المتضررة.
استيقظ السوريون الاثنين، متفائلين بالمستقبل، على الرغم من ضبابيته ، بعد سيطرة قوات المعارضة على العاصمة دمشق وفرار الرئيس بشار الأسد إلى روسيا في نهاية لأزمة استمرت 13 عاما ولحكم أسرته الذي استمر أكثر من 50 عاما.
شكر وامتنان لعدد من الدول لاستئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في دمشق #إدارة_الشؤون_السياسية #حكومة_الإنقاذ_السورية #الثورة_السورية #دمشق#سوريا pic.twitter.com/cAIe69EruG— وزارة الإعلام السورية (@moi_syria1) December 12, 2024
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