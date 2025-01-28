سوريا تضبط مخدرات كانت متجهة للأردن داخل علب "بسكويت"

وأوضح البراد أن "كمية الشحنة المضبوطة بلغت أكثر من سبعة ملايين قرص مخدر"، مضيفاً أن ذلك "يمثل إنجازاً كبيراً في جهود مكافحة التهريب، والتصدي للجريمة المنظمة".
وأشار مدير معبر نصيب الحدودي إلى أن هذه الشحنة كانت معبأة ومجهزة للتهريب قبل تحرير سوريا من نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد.
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