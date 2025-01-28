 
الثلاثاء 2025-01-28 02:37 م
 

سوريا تضبط مخدرات كانت متجهة للأردن داخل علب "بسكويت"

معبر نصيب الحدودي
معبر نصيب الحدودي
الثلاثاء، 28-01-2025 01:45 م

الوكيل الإخباري-   ضبطت إدارة معبر نصيب الحدودي مع الأردن شحنة كبيرة من حبوب "الكبتاغون" المخدرة، تبلغ أكثر من 7 ملايين حبة، كانت مخبأة داخل إرسالية معدة للتصدير إلى الخارج.

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 وقال مدير معبر نصيب الحدودي من الجانب السوري خالد محمد البراد، إن "كوادرنا التابعة لأمانة الجمارك تمكنت من ضبط شحنة كبيرة من الحبوب المخدرة، كانت مخبأة بعناية داخل إرسالية بسكويت .

وأوضح البراد أن "كمية الشحنة المضبوطة بلغت أكثر من سبعة ملايين قرص مخدر"، مضيفاً أن ذلك "يمثل إنجازاً كبيراً في جهود مكافحة التهريب، والتصدي للجريمة المنظمة".

وأشار مدير معبر نصيب الحدودي إلى أن هذه الشحنة كانت معبأة ومجهزة للتهريب قبل تحرير سوريا من نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد.

 
gnews

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