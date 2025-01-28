سوريا تضبط مخدرات كانت متجهة للأردن داخل علب "بسكويت"

الوكيل الإخباري- ضبطت إدارة معبر نصيب الحدودي مع الأردن شحنة كبيرة من حبوب "الكبتاغون" المخدرة، تبلغ أكثر من 7 ملايين حبة، كانت مخبأة داخل إرسالية معدة للتصدير إلى الخارج.

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