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سوق جارا يستقبل زواره للأسبوع الثالث على التوالي وسط إقبال واسع من رواده

و
أرشيفية
 
الجمعة، 26-06-2026 04:06 م

الوكيل الإخباري- واصل سوق جارا استقبال زواره للأسبوع الثالث على التوالي، وسط إقبال واسع من العائلات والمواطنين والسياح الذين توافدوا للاستمتاع بالأجواء التراثية والثقافية والتسوق من المنتجات المحلية والحرف اليدوية، في مشهد يعكس مكانته كأحد أبرز الفعاليات الصيفية في العاصمة.

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وشهد السوق حركة نشطة على أجنحة الحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة، إلى جانب العروض الفنية والموسيقية والأنشطة الترفيهية المخصصة للأطفال، ما أضفى أجواءً احتفالية مميزة وأسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية ودعم المنتج المحلي.


وقالت الناشطة على شبكات التواصل الاجتماعي ماسة أبو غوش، إن سوق جارا يمثل مساحة وطنية وثقافية تعكس روح عمّان وتجمع بين التراث والإبداع، مؤكدة أن الإقبال الكبير على السوق يعكس نجاحه في تقديم تجربة متكاملة للعائلات والزوار، فضلاً عن دوره في دعم الحرفيين وأصحاب المشاريع المنزلية وتعزيز حضور المنتج الأردني.


من جانبه، أكد يسري أبو زيتون، أن سوق جارا أصبح محطة صيفية رئيسية يقصدها الأردنيون والسياح، لما يوفره من أجواء تراثية وترفيهية وثقافية في مكان واحد، مشيراً إلى أن السوق يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية، ويمنح أصحاب المشاريع الصغيرة فرصة حقيقية للتعريف بمنتجاتهم والوصول إلى شريحة واسعة من الزوار.


بدوره، قال محمد هيلات، إن استمرار الإقبال الواسع على السوق للأسبوع الثالث على التوالي يؤكد نجاحه في ترسيخ مكانته كواحد من أهم الفعاليات الصيفية في الأردن، لافتاً إلى أن التنوع في الأنشطة والفعاليات المقدمة يجعل منه وجهة مفضلة لمختلف أفراد الأسرة، ويسهم في الحفاظ على الموروث الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية.


ويواصل سوق جارا استقبال زواره خلال الأسابيع المقبلة، مقدماً برنامجاً متنوعاً من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية، بما يعزز مكانته كإحدى أبرز الوجهات الصيفية التي تجمع بين الثقافة والتسوق والترفيه، وتدعم الحرفيين والمبدعين والمنتج الأردني.

 
 


gnews

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