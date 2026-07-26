سوق عمّان المركزي يستقبل نحو 3800 طن من الخضار والفواكه اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقًا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-20 قرشًا، والبصل الناشف 15-25 قرشًا، والبطاطا 20-45 قرشًا، والبطيخ 10-25 قرشًا، والبندورة 5-12 قرشًا، والجزر 15-25 قرشًا، والخس 15-25 قرشًا، والخيار 20-40 قرشًا، والزهرة 40-65 قرشًا، والشمام 10-40 قرشًا، والكوسا 25-45 قرشًا، والليمون 50-100 قرش، والملفوف 10-15 قرشًا، والملوخية 15-25 قرشًا، والموز البلدي 65-90 قرشًا.
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