الأحد 2026-07-26 08:32 ص

سوق عمّان المركزي يستقبل نحو 3800 طن من الخضار والفواكه اليوم

سوق عمّان المركزي يستقبل نحو 3800 طن من الخضار والفواكه اليوم
سوق عمّان المركزي يستقبل نحو 3800 طن من الخضار والفواكه اليوم
 
الأحد، 26-07-2026 08:19 ص
الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمّان الكبرى، اليوم الأحد، 2736 طنًا، فيما بلغت كمية الفواكه 867 طنًا، والورقيات 198 طنًا.اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقًا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-20 قرشًا، والبصل الناشف 15-25 قرشًا، والبطاطا 20-45 قرشًا، والبطيخ 10-25 قرشًا، والبندورة 5-12 قرشًا، والجزر 15-25 قرشًا، والخس 15-25 قرشًا، والخيار 20-40 قرشًا، والزهرة 40-65 قرشًا، والشمام 10-40 قرشًا، والكوسا 25-45 قرشًا، والليمون 50-100 قرش، والملفوف 10-15 قرشًا، والملوخية 15-25 قرشًا، والموز البلدي 65-90 قرشًا.
 
 


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