سياحة عجلون تطلق رحلات برنامج "أردننا جنة" إلى مختلف مناطق المملكة

11:47 ص

الوكيل الإخباري- انطلقت الخميس، من مديرية سياحة محافظة عجلون رحلات برنامج "أردننا جنة" إلى عدد من الوجهات السياحية والأثرية في مختلف مناطق المملكة، ضمن ترتيبات تنظيمية تراعي معايير السلامة والراحة للمشاركين وبمتابعة من كوادر وزارة السياحة والآثار. اضافة اعلان





ويأتي تنفيذ الرحلات ضمن البرنامج الذي يضم أكثر من 60 مسارا سياحيا تغطي مختلف محافظات المملكة، بهدف تمكين المواطنين من زيارة واستكشاف المواقع السياحية والأثرية من خلال رحلات مدعومة وخدمات منظمة، بما يسهم في تنشيط السياحة الداخلية ودعم استدامة القطاع السياحي.



ودعت الوزارة المشاركين إلى التواصل عبر الرقم (064603366) لتقديم أي شكاوى أو ملاحظات تتعلق بالرحلات بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.









