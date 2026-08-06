سياحة عجلون تطلق رحلات برنامج "اردننا جنة" الى مختلف مناطق المملكة

ويأتي تنفيذ الرحلات ضمن البرنامج الذي يضم أكثر من 60 مسارا سياحيا تغطي مختلف محافظات المملكة، بهدف تمكين المواطنين من زيارة واستكشاف المواقع السياحية والأثرية من خلال رحلات مدعومة وخدمات منظمة، بما يسهم في تنشيط السياحة الداخلية ودعم استدامة القطاع السياحي.
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