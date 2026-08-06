سياحة عجلون تطلق رحلات برنامج "اردننا جنة" الى مختلف مناطق المملكة

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الخميس، من مديرية سياحة محافظة عجلون رحلات برنامج "أردننا جنة" إلى عدد من الوجهات السياحية والأثرية في مختلف مناطق المملكة، ضمن ترتيبات تنظيمية تراعي معايير السلامة والراحة للمشاركين وبمتابعة من كوادر وزارة السياحة والآثار.

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