الخميس 2026-08-06 12:32 م

سياحة عجلون تطلق رحلات برنامج "اردننا جنة" الى مختلف مناطق المملكة

عجلون : حركة سياحية نشطة تجاوزت 55 ألف زائر
عجلون
 
الخميس، 06-08-2026 11:32 ص

الوكيل الإخباري-   انطلقت اليوم الخميس، من مديرية سياحة محافظة عجلون رحلات برنامج "أردننا جنة" إلى عدد من الوجهات السياحية والأثرية في مختلف مناطق المملكة، ضمن ترتيبات تنظيمية تراعي معايير السلامة والراحة للمشاركين وبمتابعة من كوادر وزارة السياحة والآثار.

اضافة اعلان


ويأتي تنفيذ الرحلات ضمن البرنامج الذي يضم أكثر من 60 مسارا سياحيا تغطي مختلف محافظات المملكة، بهدف تمكين المواطنين من زيارة واستكشاف المواقع السياحية والأثرية من خلال رحلات مدعومة وخدمات منظمة، بما يسهم في تنشيط السياحة الداخلية ودعم استدامة القطاع السياحي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

خاص بالوكيل التربية تنفي تأجيل العام الدراسي وهذا موعد دوام المدارس

سياحة عجلون تطلق رحلات برنامج "أردننا جنة" إلى مختلف مناطق المملكة

أخبار محلية سياحة عجلون تطلق رحلات برنامج "أردننا جنة" إلى مختلف مناطق المملكة

دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان

عربي ودولي سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تزامنا مع استمرار مفاوضات روما

عجلون : حركة سياحية نشطة تجاوزت 55 ألف زائر

أخبار محلية سياحة عجلون تطلق رحلات برنامج "اردننا جنة" الى مختلف مناطق المملكة

كلية الزرقاء الجامعية تحصد شهادة ضمان الجودة الأردنية

أخبار محلية كلية الزرقاء الجامعية تحصد شهادة ضمان الجودة الأردنية

تعبيرية

أخبار محلية مخالفات سير على تغيير المسرب والتفاف الإشارات .. وغياب لتخطيط الشوارع لتنبيه السائقين

نظافة جسور المشاة وأدراج المدينة ومحطات الباصات .. أهالي عمّان يطالبون بتشديد الرقابة على شركات النظافة

أخبار محلية نظافة جسور المشاة وأدراج المدينة ومحطات الباصات .. أهالي عمّان يطالبون بتشديد الرقابة على شركات النظافة

صادرات صناعة عمّان تتجاوز 4.5 مليار دينار خلال 7 أشهر

اقتصاد محلي صادرات صناعة عمّان تتجاوز 4.5 مليار دينار خلال 7 أشهر



 
 






الأكثر مشاهدة

 