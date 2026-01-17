سياح: زيارة البترا تجربة لا تُنسى مليئة بالدهشة والاستكشاف

الوكيل الإخباري- أكد سياح أن جمال مدينة البترا وموقعها بين الجبال سحرهم، وأنهم عاشوا تجربة مليئة بالدهشة والاستكشاف، ما يجعل زيارتهم للمدينة الوردية تجربة لا تُنسى.

وقالوا إن البترا من عجائب الدنيا بجمالها وتنوع آثارها ومشاهدها الطبيعية، لذلك كانت زيارة المدينة الوردية محطة رئيسية ضمن برامجهم السياحية، مشيرين إلى أن الموقع الأثري يوفر فرصة للتعرف على معالم متنوعة من تاريخ المدينة ومسارات مختلفة، وتجربة متكاملة لجميع الأعمار.



ووصفت السائحة الأسترالية سارة ميلر مشاهدتها للخزنة بعد اجتيازها السيق بأنها "تجربة مؤثرة للغاية، وتفوق التوقعات، فالزائر يغمره شعور بالدهشة والانبهار".



بينما أكد السائح المغربي عبد الرحمن بنسالم أن كل زاوية في البترا تحمل قصة فريدة تعكس مستوى الإبداع المعماري لدى الأنباط، مشيرًا إلى أن المدينة تجمع بين طبيعة ساحرة وتاريخ عميق.



وفي السياق نفسه، شدد السائح الصيني تشانغ وي على أن البترا من أهم المواقع الأثرية التي زارها خلال رحلاته حول العالم، وأن اتساع المدينة وتنوع معالمها يجعل زيارتها تجربة شاملة وغنية.



وأعربت السائحة الفرنسية كلارا مارتان عن إعجابها بالمعلومات التي قدمها المرشدون السياحيون، مشيرة إلى أن الشرح أضاف بعدًا معرفيًا مهمًا ساعدها على فهم كثير من تفاصيل الحضارة النبطية بشكل أفضل.



وأكد السائح التركي مصطفى دمير أن التنظيم داخل الموقع والشعور بالأمان أسهما في تعزيز متعة الزيارة، مشيدًا بالخدمات المقدمة للزوار وحرص القائمين على الموقع على توفير تجربة مريحة ومميزة.



بدورها، قالت المرشدة السياحية برديس خالد إن السياح يظهرون اهتمامًا واضحًا بتاريخ المدينة، ويحرصون على طرح الأسئلة لمعرفة تفاصيل الحضارة النبطية، فيما أكد الدليل السياحي عمر الطويسي أن تجربة زيارة البترا تقدم مزيجًا متكاملًا بين المعرفة والمتعة، وتعكس القيمة التاريخية والثقافية للموقع.