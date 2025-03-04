سيتم إعادة الأطفال المرضى إلى غزة فور الانتهاء من رحلة علاجهم في الأردن

12:39 م

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الوكيل الإخباري- بناءً على توجيهات ملكية سامية ، بدأ الأردن بإخلاء 2000 طفل مريض من غزة لتلقي العلاج في الأردن . اضافة اعلان





وسيتم إعادة الأطفال المرضى إلى غزة فور الانتهاء من رحلة علاجهم في الأردن .