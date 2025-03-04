 
الثلاثاء 2025-03-04 02:14 م
 

سيتم إعادة الأطفال المرضى إلى غزة فور الانتهاء من رحلة علاجهم في الأردن

أطفال غزة بعد قصف إسرائيلي - أرشيفية
أطفال غزة بعد قصف إسرائيلي - أرشيفية
الثلاثاء، 04-03-2025 12:39 م
الوكيل الإخباري-   بناءً على توجيهات ملكية سامية ، بدأ الأردن بإخلاء 2000 طفل مريض من غزة لتلقي العلاج في الأردن .اضافة اعلان


وسيتم إعادة الأطفال المرضى إلى غزة فور الانتهاء من رحلة علاجهم في الأردن . 
 
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