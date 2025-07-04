"سيجري" تؤكد التزامها بدعم البحث العلمي في قطاع الطاقة

الوكيل الإخباري- عقدت الهيئة العامة لجمعية "سيجري CIGRE" الوطنية الأردنية اجتماعها العادي وغير العادي التاسع، أخيرًا، برئاسة رئيس الجمعية/ مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور المهندس سفيان البطاينة، وذلك في مقر شركة كهرباء إربد، وبمشاركة واسعة من أعضاء الهيئة العامة.

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وبحسب بيان صدر عن الجمعية اليوم الجمعة، أكد الدكتور البطاينة في كلمة في الاجتماع أهمية الدور الذي تقوم به الجمعية في دعم تطوير قطاع الطاقة في المملكة، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون مع الخبراء الدوليين وتكثيف جهود البحث العلمي لمواجهة التحديات المتزايدة التي يشهدها النظام الكهربائي، في ظل التغيرات المتسارعة في أنماط التوليد والأحمال، وأهمية مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في هذا المجال.



من جانبه، أكد مدير عام شركة كهرباء إربد المهندس بشار التميمي، أهمية هذا الاجتماع، مؤكداً استعداد الشركة لتقديم الدعم الفني اللازم بما يسهم في الارتقاء بقطاع الطاقة الوطني وتعزيز حضور الأردن العلمي على الساحة الدولية من خلال البحوث والمشاركات العلمية.



وعرض السكرتير العام للجمعية المهندس أحمد الدهني خلال الاجتماع، خطة عمل الجمعية للعام 2025، والتي اشتملت على أبرز المحاور والمبادرات المزمع تنفيذها خلال العام الحالي، بما يعزز من دور الجمعية في دعم البحث العلمي والتطوير التقني، وتوسيع مجالات التعاون مع الجهات المحلية والدولية، بهدف الإسهام في تطوير كفاءة قطاع الطاقة الوطني ومواكبته للتحديات والمتغيرات المستقبلية.



وقدّم أمين سر الجمعية المهندس عيد العساف عرضاً شاملاً حول أبرز إنجازات جمعية سيجري الوطنية الأردنية خلال عام 2024، والتي أسهمت في دعم المجالين العلمي والعملي في قطاع الطاقة.

وتخلل الاجتماع مناقشة خطة عمل الجمعية لعام 2025 وتم إقرارها بالإجماع، إضافة إلى مناقشة التقرير السنوي لهيئة الإدارة والتقرير المالي لعام 2024، والمصادقة عليهما.



وتضم الهيئة العامة للجمعية، ممثلين عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وشركات الكهرباء في قطاعات التوليد والنقل والتوزيع، ونقابة المهندسين الأردنيين، إلى جانب جهات أكاديمية وصناعية من القطاعين العام والخاص، حيث تعمل الجمعية على تجسير العلاقة بين البحث العلمي والتطبيق العملي، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الفاعلة في قطاع الطاقة.