سيمبوزيوم التشكيليين الأردنيين في مهرجان جرش يحتفي بالهوية العربية

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الوكيل الإخباري- تنظم رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، بالتعاون مع مهرجان جرش للثقافة والفنون، "سيمبوزيوم الرسم والحروفية والخط العربي" بمشاركة 40 فنانًا تشكيليًا أردنيًا وعربيًا، في الفترة بين 24 تموز و2 آب 2025. اضافة اعلان





وقال رئيس الرابطة، الدكتور إبراهيم الخطيب، في بيان صحفي، إن هذا الحدث الفني البارز، الذي سينتج عنه معرض فني تشكيلي بالأعمال المنتجة، يأتي تزامنًا مع افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون، بهدف ترسيخ الهوية العربية الأصيلة وتعزيز مكانتها في المشهد الثقافي من خلال الفن التشكيلي والخط العربي.



ويُشارك في هذا الـ "سيمبوزيوم" الفني المتميّز، الذي سيُقام في مقر الرابطة، 30 فنانًا تشكيليًا أردنيًا من أعضاء الرابطة، إلى جانب 10 فنانين عرب، في إطار حرص الرابطة ومهرجان جرش على تقديم فعاليات ثقافية وفنية نوعية تُثري المشهد الثقافي الأردني والعربي.



وأضاف أن هذه المشاركة العربية الواسعة تؤكد على مكانة الأردن كحاضنة للإبداع العربي، وتُجسّد رؤية المملكة في مد جسور التواصل الثقافي مع الأشقاء العرب، وتُرسّخ دور الرابطة كمؤسسة رائدة في دعم الفن والفنانين في الأردن والوطن العربي، وتُعزز من مكانتها كمركز للإبداع والابتكار، وتُسهم في تحقيق أهدافها الرامية إلى نشر الوعي الفني والثقافي في مجال التشكيل.



واعتبر أن الشراكة بين رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين ومهرجان جرش من خلال هذا النشاط الفني، هي فرصة مهمة لتقديم قيمة فنية وثقافية من خلال المهرجان، تُعزز من مكانته كمحفل ثقافي عربي ودولي جامع، ويُسهم في جذب جمهور أوسع من محبي الفنون التشكيلية والخط العربي.



وحول أهمية الـ "سيمبوزيوم" للفنان التشكيلي الأردني، أشار الدكتور الخطيب إلى أنه يُعد فرصة ذهبية للفنانين الأردنيين لتبادل الخبرات والرؤى مع نظرائهم العرب، مما يُثري تجاربهم الفنية ويُنمّي مهاراتهم الإبداعية، ويُتيح لهم فرصة ثمينة للتشبيك وبناء علاقات مهنية مع فنانين تشكيليين من مختلف الدول العربية.



وبيّن رئيس رابطة الفنانين التشكيليين، الدكتور الخطيب، أن الـ "سيمبوزيوم" يُعتبر منصة لعرض إبداعات الفنانين العرب، والتعرف على المشهد الفني الأردني، والاندماج في بيئة ثقافية غنية تُعزز من تفاعلهم الفني والثقافي.



ومن المتوقع أن تُثمر مشاركة الفنانين في هذا الـ "سيمبوزيوم" عن إبداعات بصرية غنية تُجسّد تنوعًا ثقافيًا فريدًا.



ويُشار إلى أن مخرجات الـ "سيمبوزيوم" ستُعرض في معرض خاص يُقام في مقر رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، يستمر لمدة أسبوعين بعد انتهاء فعاليات مهرجان جرش، ليتسنى للجمهور الأردني والعربي الاستمتاع بهذه الأعمال الفنية المميزة.