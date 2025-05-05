سيول الشوبك تودي بحياة سيدة وابنها من بلجيكا... والأمن يفتح تحقيقًا

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فرق البحث والإنقاذ المشكلة في إقليم الجنوب من الدفاع المدني ومديريات الشرطة وقوات الدرك، والمخصصة للبحث عن المفقودين في لواء الشوبك (أم وابنها من الجنسية البلجيكية)، تمكنت بعد عمل وجهد امتد لساعات طويلة وفي ظروف جوية وتضاريس صعبة من العثور عليهما متوفيين. اضافة اعلان





وجرى إخلاء جثتيهما وفتح تحقيق في الحادثة.