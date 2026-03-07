"شؤون المرأة": الأردنيات ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتحديث

وقالت اللجنة في بيان، اليوم السبت، إن المرأة الأردنية كانت على الدوام شريكة فاعلة في مسيرة البناء والتحديث، وأسهمت بعلمها وجهدها وإخلاصها في ترسيخ دعائم الدولة وتعزيز منجزاتها التنموية، مؤكدة أنها ركنٌ أساسي في نهضة الوطن وصون مكتسباته وتعزيز تنافسيته في الحاضر والمستقبل.
ويركز موضوع يوم المرأة العالمي، هذا العام، على العمل من أجل ضمان وتعزيز وصول جميع النساء والفتيات إلى العدالة، من خلال تعزيز نظم قانونية شاملة، وإزالة القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، ومعالجة العوائق الهيكلية؛ للانتقال من مرحلة التعهّدات إلى مرحلة التنفيذ العملي، عبر سياسات وتشريعات واستراتيجيات وطنية تضمن حصول النساء والفتيات على حقوقهنّ كاملة دون تمييز، وتعزز وصولهنّ للعدالة وإلى مواقع التأثير وصنع القرار.
ووفقا لبيان صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بهذه المناسبة، لم تتمكن أي دولة لغاية اليوم من سدّ الفجوات القانونية بين الرجال والنساء؛ ففي عام 2026 لا تتمتع النساء إلا بنسبة 64 بالمئة من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال على مستوى العالم؛ وإذا استمر التقدّم بوتيرته الحالية، فسيستغرق الأمر 286 عامًا لسد ثغرات الحماية القانونية بين الجنسين.
-
أخبار متعلقة
-
متقاعدون عسكريون: كفاءة عالية تقف وراء نجاح الأردن باعتراض الصواريخ في سماء المملكة
-
"التدريب المهني" بمناسبة يوم المرأة: ملتزمون بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها
-
الأميرة بسمة بنت طلال تطلع على مبادرات شبابية في المفرق
-
أمانة عمان تطلق مشاريع بيئية ورياضية جديدة لتعزيز جودة الحياة
-
العيسوي يعزي عشيرتي الزيود والكساسبة
-
توضيح حول أسعار الألبسة في الأسواق المحلية
-
وزارة الخارجية تتابع تفاصيل مقتل أردنيَّيْن جنّدا مع الجيش الروسي
-
صفارات الإنذار تدوي بمناطق مختلفة في الأردن