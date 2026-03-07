السبت 2026-03-07 10:45 م

"شؤون المرأة": الأردنيات ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتحديث

السبت، 07-03-2026 09:29 م

الوكيل الإخباري-   هنأت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة نساء الأردن بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يُصادف في الثامن من آذار سنويا، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "الحقوق، العدالة، العمل.. من أجل جميع النساء والفتيات".

وقالت اللجنة في بيان، اليوم السبت، إن المرأة الأردنية كانت على الدوام شريكة فاعلة في مسيرة البناء والتحديث، وأسهمت بعلمها وجهدها وإخلاصها في ترسيخ دعائم الدولة وتعزيز منجزاتها التنموية، مؤكدة أنها ركنٌ أساسي في نهضة الوطن وصون مكتسباته وتعزيز تنافسيته في الحاضر والمستقبل.
ويركز موضوع يوم المرأة العالمي، هذا العام، على العمل من أجل ضمان وتعزيز وصول جميع النساء والفتيات إلى العدالة، من خلال تعزيز نظم قانونية شاملة، وإزالة القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، ومعالجة العوائق الهيكلية؛ للانتقال من مرحلة التعهّدات إلى مرحلة التنفيذ العملي، عبر سياسات وتشريعات واستراتيجيات وطنية تضمن حصول النساء والفتيات على حقوقهنّ كاملة دون تمييز، وتعزز وصولهنّ للعدالة وإلى مواقع التأثير وصنع القرار.


ووفقا لبيان صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بهذه المناسبة، لم تتمكن أي دولة لغاية اليوم من سدّ الفجوات القانونية بين الرجال والنساء؛ ففي عام 2026 لا تتمتع النساء إلا بنسبة 64 بالمئة من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال على مستوى العالم؛ وإذا استمر التقدّم بوتيرته الحالية، فسيستغرق الأمر 286 عامًا لسد ثغرات الحماية القانونية بين الجنسين.

 
 


العاصمة عمان

