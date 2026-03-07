"شؤون المرأة": الأردنيات ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتحديث

الوكيل الإخباري- هنأت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة نساء الأردن بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يُصادف في الثامن من آذار سنويا، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "الحقوق، العدالة، العمل.. من أجل جميع النساء والفتيات".

وقالت اللجنة في بيان، اليوم السبت، إن المرأة الأردنية كانت على الدوام شريكة فاعلة في مسيرة البناء والتحديث، وأسهمت بعلمها وجهدها وإخلاصها في ترسيخ دعائم الدولة وتعزيز منجزاتها التنموية، مؤكدة أنها ركنٌ أساسي في نهضة الوطن وصون مكتسباته وتعزيز تنافسيته في الحاضر والمستقبل.

ويركز موضوع يوم المرأة العالمي، هذا العام، على العمل من أجل ضمان وتعزيز وصول جميع النساء والفتيات إلى العدالة، من خلال تعزيز نظم قانونية شاملة، وإزالة القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، ومعالجة العوائق الهيكلية؛ للانتقال من مرحلة التعهّدات إلى مرحلة التنفيذ العملي، عبر سياسات وتشريعات واستراتيجيات وطنية تضمن حصول النساء والفتيات على حقوقهنّ كاملة دون تمييز، وتعزز وصولهنّ للعدالة وإلى مواقع التأثير وصنع القرار.