الثلاثاء 2026-03-17 06:48 م

شؤون المرأة ترفض مساواة النساء والرجال بعدد اشتراكات التقاعد المبكر في الضمان

ز
جانب من الاجتماع
 
الثلاثاء، 17-03-2026 11:31 ص
الوكيل الإخباري-  رفضت رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي مساواة عدد الاشتراكات المطلوبة للحصول على التقاعد المبكر بين المرأة والرجل.اضافة اعلان


وقالت علي خلال اجتماع نيابي، اليوم الثلاثاء، إن المرأة شريكة مهمة في سوق العمل ويجب توفير بيئة تشريعية محفزة لسوق العمل وعدم انسحابها منه.

وأضافت أنه يجب مراعاة خصوصية المرأة والظروف التي تمر بها من أجل تعزيز مشاركتها في سوق العمل، لافتة إلى أن المرأة بحاجة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية من أجل ضمان الاستقرار والأمان لها.

وأشارت علي إلى ضرورة ابقاء القرار للمرأة في حرية اختيار البقاء في سوق العمل بعد وصولها إلى سن التقاعد مع ضمان استمرار اشتراكها بالضمان الاجتماعي واستمرار مؤسستها بدفع الاشتراكات.

وبينت أنه يجب السماح للمشتركة المؤمن عليها بالضمان الاجتماعي بالصرف من رصيدها الادخاري لغايات العلاج أو التعليم لأن هناك نساء يرأسن أسرهن وهن المعيلات لأسرهن.
 
 


أحدث الأخبار

ن

أخبار محلية وزير البيئة يلتقي مجموعة من الناشطين البيئيين

و

أخبار محلية الحكومة تتوعد كل من يرتكب مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات خلال العيد

و

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الثلاثاء

و

أخبار الشركات "وضوح" تتكفّل بتوزيع 6600 وجبة إفطار بالتعاون مع "عزوتي"

ل

أخبار محلية عاجل الحكومة تطلق المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي بالشراكة مع القطاع الخاص

و

أخبار محلية وزير الصناعة يؤكد أهمية تعزيز الوعي بحقوق المستهلكين

و

أخبار محلية عاجل الملك وعاهل البحرين يشددان على ضرورة تكثيف جهود خفض التصعيد في المنطقة

ت

أخبار محلية نشاط تجاري ملحوظ في السلط قبيل عيد الفطر



 






