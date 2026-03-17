شؤون المرأة ترفض مساواة النساء والرجال بعدد اشتراكات التقاعد المبكر في الضمان

الوكيل الإخباري- رفضت رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي مساواة عدد الاشتراكات المطلوبة للحصول على التقاعد المبكر بين المرأة والرجل.





وقالت علي خلال اجتماع نيابي، اليوم الثلاثاء، إن المرأة شريكة مهمة في سوق العمل ويجب توفير بيئة تشريعية محفزة لسوق العمل وعدم انسحابها منه.



وأضافت أنه يجب مراعاة خصوصية المرأة والظروف التي تمر بها من أجل تعزيز مشاركتها في سوق العمل، لافتة إلى أن المرأة بحاجة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية من أجل ضمان الاستقرار والأمان لها.



وأشارت علي إلى ضرورة ابقاء القرار للمرأة في حرية اختيار البقاء في سوق العمل بعد وصولها إلى سن التقاعد مع ضمان استمرار اشتراكها بالضمان الاجتماعي واستمرار مؤسستها بدفع الاشتراكات.



وبينت أنه يجب السماح للمشتركة المؤمن عليها بالضمان الاجتماعي بالصرف من رصيدها الادخاري لغايات العلاج أو التعليم لأن هناك نساء يرأسن أسرهن وهن المعيلات لأسرهن.





