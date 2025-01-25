"شؤون المرأة" تعقد اللقاء الأول لشبكة النساء الحزبيات

الوكيل الإخباري- عقدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، لقاء لشبكة النساء الحزبيات بعد إعادة تشكيلها أخيرا، لتضم في عضويتها ممثلات قياديات عن مختلف الأحزاب.

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