"شؤون المرأة" تعقد اللقاء الأول لشبكة النساء الحزبيات

وقالت اللجنة في بيان اليوم السبت، إن الهدف من إعادة تشكيل الشبكة، يتمثل في بناء جسور التواصل والحوار مع مختلف التيارات الحزبية والسياسية، وتعزيز مجالات التعاون في مجال تمكين المرأة، وتطوير القدرات والمهارات للمرأة الحزبية وتبادل التجارب والخبرات بين النساء من مختلف الأحزاب، والتنسيق بين اللجنة والنساء الحزبيات وعضوات اللجان في الأحزاب في مجال دعم السياسات والمبادرات الهادفة إلى حماية حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، وبما ينسجم مع الأولويات الوطنية الواردة في رؤى التحديث السياسي والاقتصادي والإداري والاستراتيجية الوطنية للمرأة.
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