"شؤون المرأة" تنظم لقاءً حواريًا لتعزيز تمثيل النساء في مجالس الإدارة المحلية

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الوكيل الإخباري- نظّمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، لقاءً حواريًا مع شبكة المعرفة للنساء في المجالس البلدية "نشميات" التي أسستها اللجنة عام 2008، في إطار بلورة مجموعة من المقترحات التشريعية لتعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار على مستوى مجالس الإدارة المحلية (البلديات والمحافظات) وزيادة نسبة تمثيلها. اضافة اعلان





ووفق بيان للجنة اليوم السبت، قالت الأمينة العامة للجنة المهندسة مها علي، إن اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي ستعقدها اللجنة في الفترة المُقبلة مع القطاع النسائي، بهدف عرض المقترحات التشريعية ذات الصلة بالإدارة المحلية ضمن الأجندة التشريعية للمرأة التي أعدّتها اللجنة العام الماضي.



وأوضحت أن عرض المقترحات التشريعية يصبّ في تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار على مستوى مجالس الإدارة المحلية، ومناقشتها وأخذ التغذية الراجعة من المُشاركات بهدف بلورة مجموعة من المقترحات التشريعية التي تعكس تطلعات القطاع النسائي في تمثيل عادل وفعّال للمرأة في مجالس الإدارة المحلية.



وأشارت إلى أن مخرجات سلسلة اللقاءات سيتم مشاركتها وتقديمها للحكومة، ويتوقّع أن ينبثق عنها إطلاق حوار وطني خلال آب وأيلول المُقبلين، تقوده مؤسسات المجتمع المدني والجهات المستقلة، للاستماع إلى مختلف الآراء والاستفادة من الخبرات المتنوعة، بما يُسهم في بلورة مشروع قانون يعكس احتياجات المجتمع المحلي، وفقًا لتصريحات صحفية سابقة لوزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، بهذا الخصوص.



بدورها، أشارت المستشارة القانونية المحامية آمال حدادين، إلى أن المقترحات التشريعية التي تعمل اللجنة على بلورتها بالتشاور مع القطاع النسائي وشبكة "نشميات"، تأتي في إطار المهام التي حدّدها قانون اللجنة رقم 11 لعام 2025، بما يخصّ دراسة التشريعات وتقييمها والمساهمة في تطويرها لضمان تمكين المرأة وتقديم المقترحات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.



وبيّنت أن هذه المقترحات تتقاطع في كثير منها مع توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ذات الصلة بالتشريعات المرتبطة بتطوير الإدارة المحلية.



كما استعرضت العضو في الفريق القانوني للجنة ورئيسة ديوان التشريع والرأي السابقة القاضية فداء الحمود، أهم المقترحات التشريعية للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لتعزيز مشاركة النساء في مواقع صنع القرار لمجالس الإدارة المحلية وزيادة نسبة تمثيلها فيها.



وتضم الشبكة، النساء العضوات في مجالس الإدارة المحلية من مختلف محافظات المملكة، سواء ما زلن في مناصبهن الحالية أو شغلنها سابقًا، وتعمل على بناء قدرات العضوات وتطويرها، وتسهيل التواصل والتعاون بينهن، وتهدف إلى تمكين المرأة في مجال العمل البلدي والمحلي.