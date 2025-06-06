شاب يفارق الحياة غرقًا في قناة الملك عبد الله بالأغوار الشمالية

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الوكيل الإخباري- توفي شاب (19 عاما)، اليوم الجمعة، غرقا في مياه قناة الملك عبد الله بمنطقة المشارع في لواء الأغوار الشمالية. اضافة اعلان





وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الدكتور مؤيد الشكور، إن الشاب أُسعف من قبل كوادر الدفاع المدني بعد انتشاله من مياه القناة إلى قسم الإسعاف والطوارئ. وعملت الطواقم الطبية على محاولة إنعاشه لكنه كان فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.



وأضاف، أنه جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال لتحديد سبب الوفاة.

