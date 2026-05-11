شاطئ البحر الميت يستقطب 4 آلاف زائر بعطلة نهاية الأسبوع

شاطئ عمان السياحي في البحر الميت
الإثنين، 11-05-2026 08:23 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عن تسجيل أكثر من 4 آلاف زائر لشاطئ البحر الميت السياحي التابع لها، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، في مؤشر يعكس الإقبال المتزايد على المرافق السياحية والخدمات المتنوعة التي يوفرها الشاطئ لزواره.

وأكدت المجموعة، في بيان اليوم الاثنين، أن الشاطئ بات يشكل وجهة سياحية وترفيهية مفضلة للعائلات والزوار المحليين والأجانب، لما يقدمه من مرافق متكاملة وخدمات متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات، حيث يضم مسابح بمواصفات عالية، ومطعما مميزا، إلى جانب الشاطئ الرملي الذي يتميز بأسعاره الرمزية المناسبة لذوي الدخل المحدود.

 
 


