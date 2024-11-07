 
الخميس 2024-11-07 02:03 م
 

شاهد - الأمن ينشر فيديو مؤثر.. نهاية مؤلمة لبداية مفرحة

من الفيديو
من الفيديو
الخميس، 07-11-2024 01:03 م

الوكيل الإخباري - نشرت مديرية الأمن العام مقطع فيديو ضمن حملتها التوعوية من خطر حوادث السير.

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وحمل الفيديو الذي نشرته المديرية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة مفادها ضرورة التركيز على الطريق وعدم ترك الانتباه عنه لأن الفاصل بين حادث السير من عدمه حول لحظات قليلة.

 

وبدأ الفيديو ببداية مفرحة كادت أن تكتمل بنهاية سعيدة لولا فقدان الانتباه عن الطريق أثناء قيادة المركبة بعد استخدام الهاتف المحمول ما أدى للوصول في نهاية المطاف إلى نهاية مؤلمة.

 

وتاليا الفيديو:

 

 

 

 
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