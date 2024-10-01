 
الثلاثاء 2024-10-01 10:02 م
 
 

شاهد الصواريخ في سماء العاصمة عمان - فيديو

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الثلاثاء، 01-10-2024 07:49 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تناقل ناشطون فيديوهات لصواريخ في سماء العاصمة عمان .

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فيما لم يصدر تصريح رسمي حول الاحداث بعد وسيتم نشره حال وروده 

 

ىفاصيل لاحقا ..

 

 
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