شاهد .. حركة طيران طبيعية بأجواء المملكة والمنطقة

الوكيل الإخباري- رصد موقع "الوكيل الإخباري" حركة الطيران المباشرة فوق الأراضي الأردنية في الساعة 7:25 عبر موقع Flightradar24.

اضافة اعلان

وأظهرت الصور أن حركة الطيران تسير بشكل طبيعي واعتيادي فوق سماء المملكة وفي الدول المحيطة.

وFlightradar24 هو موقع ويب تم إنشاؤه في عام 2007 من قبل شركة سويدية، ويقوم بعرض المعلومات في الوقت الفعلي عن حركة الطائرات التجارية بفضل البيانات المرسلة من المستجيب ADS-B.

ويمكن الاستفادة من الخدمة والاطلاع على حركة الطيران المباشرة عبر صفحة الويب أو تطبيقات الجهاز المحمول.