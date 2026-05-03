شاهد : حريق محل إطارات بوادي الرمم - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - شبّ حريق مساء اليوم داخل أحد المحال التجارية المتخصصة ببيع الإطارات في منطقة وادي الرمم بالعاصمة عمّان، حيث تحركت كوادر الدفاع المدني إلى الموقع وتعاملت مع الحريق بسرعة وكفاءة، ما أدى إلى إخماده بالكامل.

اضافة اعلان



وأكد مصدر أمني أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات تُذكر، فيما اقتصرت الأضرار على الجوانب المادية.