شاهد .. ضبط سائق دراجة نارية أغلق نفقا في إربد خلال موكب زفاف

وبينت الإدارة أنها باشرت التحقيق فور رصد المقطع المتداول، حيث جرى جمع المعلومات اللازمة وتحديد الدراجة النارية التي ظهرت في الفيديو دون لوحات أرقام أمامية أو خلفية، قبل التوصل إلى سائقها وضبطه لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقه.
وأكدت إدارة السير أنه تم حجز الدراجة داخل إحدى ساحات الحجز التابعة لها، مشددة على مواصلة متابعة المخالفات والسلوكيات المرورية الخطرة التي تهدد السلامة العامة، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق مرتكبيها حفاظًا على أمن مستخدمي الطرق وانسيابية الحركة المرورية.
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