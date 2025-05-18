شاهد:فيديو يحبس الأنفاس.. طبيب اردني ينقذ حياة رضيع باللحظات الاخيرة

الوكيل الإخباري- وصل موقع الوكيل الاخباري فيديو يظهر لحظة انقاذ الدكتور الاردني حمزة العدوان رضيع تعرض للاختناق نتيجة ابتلاع الطعام .

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ويظهر الفيديو كيف استطاع الطبيب العدوان انقاذ الرضيع بسبب تدخله السريع وحسن تصرفه .

يشار ان الطبيب العدوان كان قد انقذ رضيع تعرض لنفس الحالة في وقت سابق .