شاهد:فيديو يحبس الأنفاس.. طبيب اردني ينقذ حياة رضيع باللحظات الاخيرة

طبيب اردني ينقذ حياة رضيع تعرض للاختناق#الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/ZdGDkmFooV— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 18, 2025
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