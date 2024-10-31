شاهد لحظة وقوع حادث دهس أسفل جسر مشاة.. من المخطئ؟

ووجهت إدارة السير سؤالًا للمتابعين: "حادث دهس تحت جسر المشاة! فمن المخطئ؟"
وأشارت إلى أن حوادث الدهس تُعد من أكثر الحوادث التي تؤدي إلى إصابات ووفيات، ومن أهم الأسباب المؤدية لهذا النوع من الحوادث بالنسبة للسائقين هو الانشغال بمشتتات الانتباه مثل الهاتف، إضافة إلى عدم أخذ الاحتياطات اللازمة. كما نوهت بأن هناك حوادث دهس قد يكون فيها خطأ من جانب المشاة.
وأكدت ادارة السير أن نشر مثل هذا الفيديو يهدف إلى التوعية والإرشاد، وليس للوم أي من الأطراف.
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