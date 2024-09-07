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شاهد : هذا ما ستفعله جميع تشكيلات الامن العام الايام القادمة - فيديو

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
السبت، 07-09-2024 07:58 م

الوكيل الإخباري-أوضحت مديرية الأمن العام في فيديو نشرته اليوم السبت، على صفحاتها أهم الأدوار والواجبات المسندة إليها لتأمين الانتخابات النيابية، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

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وأكدت أن هذه المهام سيتم تنفيذها من خلال مكونات الأمن العام وتشكيلاته كافة، إلى جانب استمرارها في تقديم خدماتها المعتادة في جميع المجالات الأمنية والمرورية والإنسانية والقضائية وواجبات الحماية المدنية وغيرها من الخدمات.

 

 

 
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