شاهد : هذا ما ستفعله جميع تشكيلات الامن العام الايام القادمة - فيديو

وأكدت أن هذه المهام سيتم تنفيذها من خلال مكونات الأمن العام وتشكيلاته كافة، إلى جانب استمرارها في تقديم خدماتها المعتادة في جميع المجالات الأمنية والمرورية والإنسانية والقضائية وواجبات الحماية المدنية وغيرها من الخدمات.
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