شاهد : هذا ما ستفعله جميع تشكيلات الامن العام الايام القادمة - فيديو

الوكيل الإخباري- أوضحت مديرية الأمن العام في فيديو نشرته اليوم السبت، على صفحاتها أهم الأدوار والواجبات المسندة إليها لتأمين الانتخابات النيابية، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

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