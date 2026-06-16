شباب إربد تفتح مراكزها للجمهور لمتابعة أولى مباريات "النشامى" في كأس العالم 2026

وأضاف أبو خلف أن المديرية استكملت كافة الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة بهدف توفير أجواء رياضية وطنية مميزة تتيح للجمهور متابعة المباراة في بيئة آمنة وتفاعلية وتعزز من قيم الانتماء والفخر بالمنتخب الأردني، وتؤكد على دور المراكز الشبابية كمراكز مجتمعية تجمع الشباب حول المناسبات الرياضية والوطنية.
كما دعت المديرية جميع الأسر وأبناء المجتمع المحلي لحضور ومتابعة مباراة منتخبنا الوطني الأردني يوم الأربعاء الساعة السابعة صباحًا في جميع المراكز الشبابية المخصصة للبث.
وتأتي هذه المبادرة انسجامًا مع رؤية وزارة الشباب في تطوير مشاركة الشباب وإتاحة الفرصة لهم لمواكبة الأحداث الرياضية الكبرى.
كما تتمنى المديرية للنشامى التوفيق في مستهل مشوارهم العالمي، وتحقيق نتائج تليق بالأردن وطموحات شعبه.
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