شباب إربد تفتح مراكزها للجمهور لمتابعة أولى مباريات "النشامى" في كأس العالم 2026

الوكيل الإخباري- قال مدير مديرية شباب محافظة إربد رائد أبو خلف، إن المديرية، أنهت الاستعدادات اللازمة لتجهيز المراكز الشبابية في المحافظة لاستقبال الشباب وأبناء المجتمع المحلي لمتابعة أولى مباريات المنتخب الوطني الأردني "النشامى"، في بطولة كأس العالم 2026.

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وأضاف أبو خلف أن المديرية استكملت كافة الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة بهدف توفير أجواء رياضية وطنية مميزة تتيح للجمهور متابعة المباراة في بيئة آمنة وتفاعلية وتعزز من قيم الانتماء والفخر بالمنتخب الأردني، وتؤكد على دور المراكز الشبابية كمراكز مجتمعية تجمع الشباب حول المناسبات الرياضية والوطنية.



كما دعت المديرية جميع الأسر وأبناء المجتمع المحلي لحضور ومتابعة مباراة منتخبنا الوطني الأردني يوم الأربعاء الساعة السابعة صباحًا في جميع المراكز الشبابية المخصصة للبث.



وتأتي هذه المبادرة انسجامًا مع رؤية وزارة الشباب في تطوير مشاركة الشباب وإتاحة الفرصة لهم لمواكبة الأحداث الرياضية الكبرى.