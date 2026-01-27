شباب الشريدة يكرّمون محافظ إربد ويجدّدون العهد على خدمة الوطن

09:46 م

الوكيل الإخباري- في مبادرة طيبة وبداية موفقة تعبّر عن روح الانتماء والمسؤولية المجتمعية، قام مجلس شباب عشيرة الشريدة، وضمن جولات اجتماعية تهدف إلى تعزيز التواصل وترسيخ قيم التعاون، بزيارة إلى محافظ إربد عطوفة السيد رضوان العتوم. اضافة اعلان





وخلال الزيارة، تم تسليم عطوفة المحافظ درعاً تكريمياً نيابةً عن عشيرة الشريدة، تقديراً لجهوده ودوره في صون الحريات العامة وحفظ الأمن والاستقرار، وتعزيز نهج الدولة في خدمة المواطن وترسيخ سيادة القانون.



وضمّت المجموعة الزائرة نخبة من أبناء العشيرة، وهم أصحاب الذوات التالية، مع حفظ الالقاب

• غسان حمزة الشريدة

• د.حسام مشهور الشريدة

• د.زياد فلاح الشريدة

• سميح علي الشريدة

• أحمد مهند الشريدة

• محمد نور أحمد الشريدة

• علاء حسام الشريدة

• يوسف معن الشريدة



وتأتي هذه الزيارة في إطار نهج المجلس والمبادرة في تعزيز العلاقات المؤسسية والاجتماعية، والانفتاح على مختلف الجهات الرسمية، بما يخدم الصالح العام ويعكس الصورة الحضارية لعشيرة الشريدة ودورها الوطني.



وتأكيداً على ثوابت الانتماء والولاء، جدّد مجلس شباب عائلة الشريدة العهد على الوقوف صفاً واحداً تحت ظل الراية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، مجسّدين بذلك موقف شباب العشيرة الثابت في خدمة الوطن وتحمل المسؤولية الوطنية تجاه الأردن الحبيب، والحفاظ على أمنه واستقراره، والمضي قدماً في مسيرة البناء والعطاء.

