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"شباب الكرك" تنظم معسكرا بعنوان "تيلي ماتش"

مديرية شباب الكرك
مديرية شباب الكرك
 
الإثنين، 07-04-2025 12:47 ص

الوكيل الإخباري-   نظمت مديرية شباب الكرك، الأحد، معسكرا بعنوان: "تيلي ماتش" في مركزي شباب وشابات وادي الكرك، بمشاركة متطوعين من مختلف أنحاء المحافظة.

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وقال مدير شباب الكرك الدكتور يعقوب الحجازين إن المعسكر يهدف إلى تعزيز التفاعل الشبابي، وتنمية المهارات بأسلوب تفاعلي، إضافة إلى تمكين الشباب وتوفير بيئة محفزة للإبداع والعمل الجماعي.
وبحسب حجازين، تضمن المعسكر زيارة إلى مركز شابات العقبة، و حوارية بعنوان: "هندسة النجاح"، تناولت أسس النجاح الشخصي والاجتماعي، وأهمية تبادل الخبرات والأفكار بين المراكز الشبابية لتعزيز التكامل والتنافس الإيجابي بين المبادرات.

 
gnews

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