"شباب الكرك" تنظم معسكرا بعنوان "تيلي ماتش"

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية شباب الكرك، الأحد، معسكرا بعنوان: "تيلي ماتش" في مركزي شباب وشابات وادي الكرك، بمشاركة متطوعين من مختلف أنحاء المحافظة.

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