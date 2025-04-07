"شباب الكرك" تنظم معسكرا بعنوان "تيلي ماتش"

وقال مدير شباب الكرك الدكتور يعقوب الحجازين إن المعسكر يهدف إلى تعزيز التفاعل الشبابي، وتنمية المهارات بأسلوب تفاعلي، إضافة إلى تمكين الشباب وتوفير بيئة محفزة للإبداع والعمل الجماعي.
وبحسب حجازين، تضمن المعسكر زيارة إلى مركز شابات العقبة، و حوارية بعنوان: "هندسة النجاح"، تناولت أسس النجاح الشخصي والاجتماعي، وأهمية تبادل الخبرات والأفكار بين المراكز الشبابية لتعزيز التكامل والتنافس الإيجابي بين المبادرات.
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