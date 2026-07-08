شباب عشيرة العلاونة يطلقون مبادرة " أثر " في بلدة الطيبة

الوكيل الإخباري- قام متصرف لواء الطيبة عطوفة الدكتور عماد كنعان، ورئيس لجنة بلدية الطيبة، ثابت عبد المجيد الشريدة، بزيارة ميدانية، للاطلاع على سير العمل ضمن المبادرة الشبابية "أثر" والتي أطلقها شباب عشيرة العلاونة، بهدف الارتقاء بالواقع البيئي والجمالي في بلدة الطيبة.



وتهدف هذه المبادرة، إلى الارتقاء بالبيئة الحضرية، من خلال إقامة جداريات تعكس الهوية الوطنية الأردنية، وطلاء الأطاريف لإضفاء مظهر جمالي على الشوارع، إلى جانب زراعة الأشجار في الجزر الوسطية، بما يسهم في تحسين المشهد العام وإيجاد بيئة أكثر جمالًا واستدامة.



وخلال الزيارة، أعرب متصرف لواء الطيبة عطوفة الدكتور عماد كنعان، عن اعتزازه وفخره بمثل هذه المبادرات الإيجابية، التي تعبر عن حس وطني عال، يتثمل في تحسين المشهد العام في بلدة الطيبة من خلال القيام بزراعة الأشجار، وطلاء الأرصفة، وإقامة الجداريات التي تعكس الهوية الوطنية.



كما عبر الدكتور كنعان، عن تقدير لكافة الجهود المبذولة ضمن مبادرة "أثر" التي أطلقها شباب عشيرة العلاونة، داعيا إلى تعزيز مثل هذه المبادرات، ورفع سويتها، لتعكس انموذجا حقيقا في الشراكة بين المجتمع المحلي ومؤسسات الدولة جميعها بما يخدم المصلحة العامة.



بدوره، قال رئيس لجنة بلدية الطيبة، إن البلدية حريصة على تعزيز مثل هذه المبادرات بوصفها شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية المحلية، مثمنًا الجهود التي يبذلها شباب "عشيرة العلاونة" في إطلاق هذه المبادرة التي تعزز قيم العمل التطوعي والانتماء الوطني.



وأكد بأن البلدية ستعمل على توفير مختلف أشكال الدعم والتنسيق لإنجاح المبادرة، وإخراجها بأفضل صورة، بما يسهم في تعزيز المظهر الحضاري لبلدة الطيبة، ويجسد التعاون المثمر بين البلدية وأبناء المجتمع المحلي.



وخلال الزيارة الميدانية، استعرض القائمون على مبادرة "أثر" من شباب عشيرة العلاونة، أبرز أهداف هذه المبادرة، وآلية تنفيذها على أرض الواقع، لتكون باكورة مبادرات مجتمعية أخرى، تعكس وتعبر عن تعاون مثمر بين المجتمع المحلي والمؤسسات الرسمية.



وعبر شباب عشيرة العلاونة، عن شكرهم لمشاركة كل من عطوفة الدكتور عماد كنعان، وعطوفة رئيس لجنة بلدية الطيبة، وزيارتهم الميدانية، واستماعهم لمطالب القائمين على المبادرة من شباب عشيرة العلاونة، مقدرين في الوقت ذاته كافة الجهود التي بذلت من متصرفية اللواء والبلدية، في إطار إنجاح المبادرة.



كما أعرب القائمون على المبادرة من شباب عشيرة العلاونة، بأن تعم مثل هذه المبادرات والأفكار الإيجابية كافة مناطق وبلدات لواء الطيبة، بما يجسد أسمى معاني الانتماء والولاء لهذا البلد الطيب، وقيادته الهاشمية الحكيمة.

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