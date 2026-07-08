الأربعاء 2026-07-08 05:28 م

شباب عشيرة العلاونة يطلقون مبادرة " أثر " في بلدة الطيبة

متصرف لواء الطيبة يطلع على سير العمل ضمن المبادرة الشبابية "أثر"
متصرف لواء الطيبة يطلع على سير العمل ضمن المبادرة الشبابية "أثر"
 
الأربعاء، 08-07-2026 04:06 م

الوكيل الإخباري-   قام متصرف لواء الطيبة عطوفة الدكتور عماد كنعان، ورئيس لجنة بلدية الطيبة، ثابت عبد المجيد الشريدة، بزيارة ميدانية، للاطلاع على سير العمل ضمن المبادرة الشبابية "أثر" والتي أطلقها شباب عشيرة العلاونة، بهدف الارتقاء بالواقع البيئي والجمالي في بلدة الطيبة.

وتهدف هذه المبادرة، إلى الارتقاء بالبيئة الحضرية، من خلال إقامة جداريات تعكس الهوية الوطنية الأردنية، وطلاء الأطاريف لإضفاء مظهر جمالي على الشوارع، إلى جانب زراعة الأشجار في الجزر الوسطية، بما يسهم في تحسين المشهد العام وإيجاد بيئة أكثر جمالًا واستدامة.

وخلال الزيارة، أعرب متصرف لواء الطيبة عطوفة الدكتور عماد كنعان، عن اعتزازه وفخره بمثل هذه المبادرات الإيجابية، التي تعبر عن حس وطني عال، يتثمل في تحسين المشهد العام في بلدة الطيبة من خلال القيام بزراعة الأشجار، وطلاء الأرصفة، وإقامة الجداريات التي تعكس الهوية الوطنية.

كما عبر الدكتور كنعان، عن تقدير لكافة الجهود المبذولة ضمن مبادرة "أثر" التي أطلقها شباب عشيرة العلاونة، داعيا إلى تعزيز مثل هذه المبادرات، ورفع سويتها، لتعكس انموذجا حقيقا في الشراكة بين المجتمع المحلي ومؤسسات الدولة جميعها بما يخدم المصلحة العامة.

بدوره، قال رئيس لجنة بلدية الطيبة، إن البلدية حريصة على تعزيز مثل هذه المبادرات بوصفها شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية المحلية، مثمنًا الجهود التي يبذلها شباب "عشيرة العلاونة" في إطلاق هذه المبادرة التي تعزز قيم العمل التطوعي والانتماء الوطني.

وأكد بأن البلدية ستعمل على توفير مختلف أشكال الدعم والتنسيق لإنجاح المبادرة، وإخراجها بأفضل صورة، بما يسهم في تعزيز المظهر الحضاري لبلدة الطيبة، ويجسد التعاون المثمر بين البلدية وأبناء المجتمع المحلي.

وخلال الزيارة الميدانية، استعرض القائمون على مبادرة "أثر" من شباب عشيرة العلاونة، أبرز أهداف هذه المبادرة، وآلية تنفيذها على أرض الواقع، لتكون باكورة مبادرات مجتمعية أخرى، تعكس وتعبر عن تعاون مثمر بين المجتمع المحلي والمؤسسات الرسمية.

وعبر شباب عشيرة العلاونة، عن شكرهم لمشاركة كل من عطوفة الدكتور عماد كنعان، وعطوفة رئيس لجنة بلدية الطيبة، وزيارتهم الميدانية، واستماعهم لمطالب القائمين على المبادرة من شباب عشيرة العلاونة، مقدرين في الوقت ذاته كافة الجهود التي بذلت من متصرفية اللواء والبلدية، في إطار إنجاح المبادرة.

كما أعرب القائمون على المبادرة من شباب عشيرة العلاونة، بأن تعم مثل هذه المبادرات والأفكار الإيجابية كافة مناطق وبلدات لواء الطيبة، بما يجسد أسمى معاني الانتماء والولاء لهذا البلد الطيب، وقيادته الهاشمية الحكيمة.

اضافة اعلان

 


Image1_72026816837701528268.jpg
Image2_72026816837701528268.jpg
Image3_72026816837701528268.jpg
Image4_72026816837701528268.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

كأس العالم البرتغال تعلن انتهاء عقد المدرب مارتينيز عقب الخروج من كأس العالم

ا

كأس العالم الاتحاد الكرواتي يعلن استقالة مدرب المنتخب من منصبه

ب

أخبار محلية الصفدي يبحث مع نظيره الأذري تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية

العيسوي يعزي العبيدات

أخبار محلية العيسوي يعزي العبيدات

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: قد نضرب إيران مجددا الليلة

ل

أخبار محلية ولي العهد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك

ب

شؤون برلمانية الزراعة النيابية تؤكد أهمية تطوير التعليم الزراعي ودعم الابتكار

ل

شؤون برلمانية المالية النيابية تعقد اجتماعا لبحث آلية مناقشة تقرير المحاسبة الدوري



 
 






الأكثر مشاهدة

 