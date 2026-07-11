"شباب كلنا الأردن" تشارك بفعاليات مهرجان صيف عمان

الوكيل الإخباري- شاركت فرق عمل هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية اليوم السبت، في فعاليات مهرجان "صيف عمان" لهذا العام في إطار جهود الهيئة المستمرة لتفعيل دور الشباب في المناسبات الوطنية والأنشطة المجتمعية والثقافية الممتدة.

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وقال مدير الهيئة عبد الرحيم الزواهرة، إن التواجد الميداني لشباب الهيئة يترجم التوجيهات الملكية السامية في تمكين الشباب وتوسيع قاعدة مشاركتهم في الشأن العام والمناسبات الوطنية، مؤكداً أن المهرجان يشكل مساحة مثالية لإبراز طاقات الشباب وإدماجهم في خدمة مجتمعاتهم المحلية وبناء مهاراتهم القيادية والتنظيمية.



وتأتي هذه المشاركة بهدف تعزيز قيم المواطنة الفاعلة وترسيخ ثقافة التطوع لدى الشباب، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن طاقاتهم الإيجابية في خدمة المجتمع المحلي حيث تسعى الهيئة من خلال هذا التواجد إلى إبراز دور الشباب الأردني في إسناد وتنظيم الفعاليات الكبرى، وبناء قدراتهم القيادية والميدانية، وتوفير بيئة تفاعلية تسهم في صقل مهاراتهم الحياتية.