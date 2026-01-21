الأربعاء 2026-01-21 02:12 ص

شباب كلنا الأردن تطلق فعاليات وطنية بمناسبة عيد ميلاد الملك

هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد تعلن بدء التسجيل في دورات متخصصة
هيئة شباب كلنا الأردن
 
الأربعاء، 21-01-2026 12:55 ص

الوكيل الإخباري-   تطلق هيئة شباب كلنا الأردن، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، بمناسبة قرب عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، سلسلة من الأنشطة والفعاليات الوطنية والتطوعية في جميع محافظات المملكة، تحت شعار "على عهد الوفاء نمضي".

اضافة اعلان


وتشمل الفعاليات، وفق بيان عن الهيئة، عقد سلسلة من الجلسات الحوارية والندوات الفكرية التي تستضيف نخبة من الشخصيات الوطنية من وزراء وأعيان ونواب وأكاديميين، إضافة إلى ضباط متقاعدين ومدراء عامين وممثلين عن التوجيه المعنوي ومديريات الثقافة، وذلك لتسليط الضوء على ملامح التحديث الشامل، ورؤية جلالة الملك لمستقبل الاقتصاد الوطني من التمكين إلى الإنجاز، وقراءة الدور المحوري للمبادرات الملكية في تنمية المحافظات وأثرها المباشر على المجتمع، استلهامًا من عزيمة القائد روح الإبداع والعطاء في رسم خارطة طريق المستقبل للأردن الحديث.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد تعلن بدء التسجيل في دورات متخصصة

أخبار محلية شباب كلنا الأردن تطلق فعاليات وطنية بمناسبة عيد ميلاد الملك

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ

الطقس حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام في الاردن

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش يدين هدم الاحتلال الإسرائيلي لمجمع أممي في القدس المحتلة

صقيع

أخبار محلية "زراعة جرش" تحذر المزارعين من الصقيع

وظائف شاغرة في سلطة وادي الاردن - تفاصيل

أخبار محلية سلطة وادي الأردن تحذر المزارعين من الصقيع

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

نعـي فـاضل الحاجة صبحية محمد الزغموري في ذمة الله

اعلنت امانة عمان الكبرى حالة الطوارئ (قصوى مياه ) اعتباراً من صباح يوم غد الجمعة ، وذلك للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة. وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان الدكتور ناصر الرحامنة جاهزية

أخبار محلية أمانة عمان: خدمة "ترخيص البناء وإذن إشغال" ضمن طلب إلكتروني موحد

محافظ الطفيلة يتفقد عددا من المواقع المتضررة بسبب الأمطار الأخيرة

أخبار محلية محافظ الطفيلة يتفقد عددا من المواقع المتضررة بسبب الأمطار الأخيرة



 






الأكثر مشاهدة