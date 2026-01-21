شباب كلنا الأردن تطلق فعاليات وطنية بمناسبة عيد ميلاد الملك

الوكيل الإخباري- تطلق هيئة شباب كلنا الأردن، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، بمناسبة قرب عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، سلسلة من الأنشطة والفعاليات الوطنية والتطوعية في جميع محافظات المملكة، تحت شعار "على عهد الوفاء نمضي".

