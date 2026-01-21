شباب كلنا الأردن تطلق فعاليات وطنية بمناسبة عيد ميلاد الملك

وتشمل الفعاليات، وفق بيان عن الهيئة، عقد سلسلة من الجلسات الحوارية والندوات الفكرية التي تستضيف نخبة من الشخصيات الوطنية من وزراء وأعيان ونواب وأكاديميين، إضافة إلى ضباط متقاعدين ومدراء عامين وممثلين عن التوجيه المعنوي ومديريات الثقافة، وذلك لتسليط الضوء على ملامح التحديث الشامل، ورؤية جلالة الملك لمستقبل الاقتصاد الوطني من التمكين إلى الإنجاز، وقراءة الدور المحوري للمبادرات الملكية في تنمية المحافظات وأثرها المباشر على المجتمع، استلهامًا من عزيمة القائد روح الإبداع والعطاء في رسم خارطة طريق المستقبل للأردن الحديث.
