"شباب كلنا الأردن" تنظم دورات متخصصة في إربد

وقال منسق الهيئة فرع إربد سامر مراشدة، إن الدورات تستهدف الشباب والشابات الخريجين الجدد وأبناء المجتمع المحلي الباحثين عن فرصة عمل مناسبة، حيث سيحصل المشاركون على شهادات معتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي.
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