"شباب كلنا الأردن" تنظم دورات متخصصة في إربد

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة شباب كلنا الأردن، الذراع الشبابية لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية فرع إربد، اليوم السبت، عن بدء التسجيل بمجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة، والتي تعقدها الهيئة بالتعاون مع محطات المعرفة ووزارة الاقتصاد الرقمي.

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