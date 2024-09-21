 
السبت 2024-09-21 08:29 م
 
 

"شباب كلنا الأردن" تنظم دورات متخصصة في إربد

دورات متخصصة في إربد
دورات متخصصة في إربد
السبت، 21-09-2024 06:50 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت هيئة شباب كلنا الأردن، الذراع الشبابية لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية فرع إربد، اليوم السبت، عن بدء التسجيل بمجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة، والتي تعقدها الهيئة بالتعاون مع محطات المعرفة ووزارة الاقتصاد الرقمي.

اضافة اعلان


وقال منسق الهيئة فرع إربد سامر مراشدة، إن الدورات تستهدف الشباب والشابات الخريجين الجدد وأبناء المجتمع المحلي الباحثين عن فرصة عمل مناسبة، حيث سيحصل المشاركون على شهادات معتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي.

 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين معاريف : نتنياهو يهدف لإرضاء الحريديم بتعيين ساعر بدلا من غالانت

جيش الاحتلال الاسرائيلي

عربي ودولي جيش الاحتلال: دمرنا نحو 180 هدفا في لبنان

مركز دفاع مدني

أخبار محلية وفاة طفل غرقا في بلدة جديتا بلواء الكورة

طلبة مدارس - ارشيفية

أخبار محلية الوطني لتطوير المناهج يرد على ما يتداول ويشاع عن إصداراته

شبكة كهربائية

أخبار محلية فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً لغاية 3:30 عصرً عن مناطق غداَ - اسماء

معبر الكرامة

أخبار محلية تنويه بشأن عمل معبر الكرامة

دورات متخصصة في إربد

أخبار محلية "شباب كلنا الأردن" تنظم دورات متخصصة في إربد

رئيس الوزراء جعفر حسان

أخبار محلية حسان للوزراء : لا تقفوا أمام أي عائق وعليكم الإصرار على إيجاد الحلول



 


الأكثر مشاهدة